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Две россиянки сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» впервые с 2009-го

Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в полуфинал «Ролан Гаррос»-2026.

Все о звездах российского тенниса

Это первый случай с 2015-го, когда две теннисистки из России вышли в полуфинал турнира «Большого шлема». Тогда это удалось Марии Шараповой и Екатерине Макаровой.

На «Ролан Гаррос» две россиянки сыграют в полуфинале грунтового «Шлема» впервые за 17 лет — в 2009-м Светлана Кузнецова и Динара Сафина дошли до финала «Ролан Гаррос».

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