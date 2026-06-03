Две россиянки сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» впервые с 2009-го

Это первый случай с 2015-го, когда две теннисистки из России вышли в полуфинал турнира «Большого шлема». Тогда это удалось Марии Шараповой и Екатерине Макаровой.
На «Ролан Гаррос» две россиянки сыграют в полуфинале грунтового «Шлема» впервые за 17 лет — в 2009-м Светлана Кузнецова и Динара Сафина дошли до финала «Ролан Гаррос».
Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше