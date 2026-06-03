Кафельников уверен, что Шнайдер выйдет в финал «Ролан Гаррос»: «Если Мирра выиграет свой полуфинал, будет российский победитель»

В четвертьфинале россиянка победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Матч длился 2 часа 13 минут.
«Безусловно, это большая победа Дианы. Российский финал на “Ролан Гаррос”? Все будет зависеть от Мирры. Потому что Диана свой шанс не упустит. Ни чуточки не сомневаюсь, что Шнайдер будет в финале. Исходя из того, как она сейчас играет, и того, что соперница ничего не сможет ей предложить, я в этом уверен. Так что если Мирра выиграет, то у нас будет российский победитель. Даже в этом не сомневаюсь», — сказал Кафельников «СЭ».
В полуфинале «Ролан Гаррос» Шнайдер сыграет с полькой Майей Хвалиньской, которая до этого победила другую россиянку Анну Калинскую.
Мирра Андреева в полуфинале встретится с украинкой Мартой Костюк.