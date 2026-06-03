Познер о победе Шнайдер над Соболенко: «Это гигантский успех. Возможен российский финал на “Ролан Гаррос”

«Арина все равно остается теннисисткой номер один в мире. Но для Шнайдер, безусловно, это гигантский успех. Могу ее только поздравить с этим. У Соболенко часто бывают проблемы, связанные с психологией, когда она не управляет с собой. Это далеко не в первый раз. Гигантский успех для Дианы! Не будем загадывать, но возможен российский финал у женщин. Очень приятно видеть такие результаты», — сказал Познер «СЭ».
В полуфинале «Ролан Гаррос» Шнайдер сыграет с полькой Майей Хвалиньской, которая до этого победила другую россиянку Анну Калинскую.
Мирра Андреева в полуфинале встретится с украинкой Мартой Костюк.