Познер о победе Шнайдер над Соболенко: «Это гигантский успех. Возможен российский финал на “Ролан Гаррос”

«Арина все равно остается теннисисткой номер один в мире. Но для Шнайдер, безусловно, это гигантский успех. Могу ее только поздравить с этим. У Соболенко часто бывают проблемы, связанные с психологией, когда она не управляет с собой. Это далеко не в первый раз. Гигантский успех для Дианы! Не будем загадывать, но возможен российский финал у женщин. Очень приятно видеть такие результаты», — сказал Познер «СЭ».