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Познер о победе Шнайдер над Соболенко: «Это гигантский успех. Возможен российский финал на “Ролан Гаррос”

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер поделился с «СЭ» мнением о победе российской теннисистки Дианы Шнайдер над белоруской Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

«Арина все равно остается теннисисткой номер один в мире. Но для Шнайдер, безусловно, это гигантский успех. Могу ее только поздравить с этим. У Соболенко часто бывают проблемы, связанные с психологией, когда она не управляет с собой. Это далеко не в первый раз. Гигантский успех для Дианы! Не будем загадывать, но возможен российский финал у женщин. Очень приятно видеть такие результаты», — сказал Познер «СЭ».

В полуфинале «Ролан Гаррос» Шнайдер сыграет с полькой Майей Хвалиньской, которая до этого победила другую россиянку Анну Калинскую.

Мирра Андреева в полуфинале встретится с украинкой Мартой Костюк.

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