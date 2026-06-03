Шнайдер — четвертая теннисистка в истории, повесившая баранку первой ракетке мира на ТБШ

В третьем сете она повесила баранку первой ракетке мира — это четвертый подобный случай с момента появления рейтинга WTA в 1975 году. До нее это удавалось Штеффи Граф («Ролан Гаррос»-1995), Серене Уильямс (Australian Open-2005) и Марии Шараповой (US Open-2006).
Шнайдер стала третьей теннисисткой, родившейся после 2004 года, которая дошла до полуфинала турнира «Большого шлема». Ранее это сделали Коко Гауфф (2004) и Мирра Андреева (2007).
За финал она сыграет с Майей Хвалинской. Впервые с «Уимблдона»-2014 два левши вышли в полуфинал «Шлема» в женском одиночном разряде. Тогда на этой стадии играли Петра Квитова и Люция Шафаржова.
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