Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свищев призвал поддержать Соболенко после поражения от Шнайдер

Российская теннисистка пробилась в полуфинал Roland Garros.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал поддержать первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, которая после поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале Roland Garros заявила, что хочет «бросить теннис». Об этом Свищев заявил ТАСС.

Встреча завершилась победой Шнайдер со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Соболенко впервые проиграла сет «всухую» в качестве лидера мирового рейтинга.

«Злорадствовать не будем, но Соболенко заговорила после этого матча вообще об уходе из тенниса. Не хотелось бы, чтобы это реально случилось — это спорт. Мы рады за нашу Диану, но поддержим Арину, которая во многом сейчас является лицом тенниса, представляет нашу братскую страну — Белоруссию. Диану поздравляем и желаем выхода в финал», — сказал Свищев.

Соболенко 28 лет, она возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На счету спортсменки 24 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема белорусская теннисистка побеждала четырежды, по два раза выиграв Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025). В парном разряде Соболенко побеждала на US Open (2019) и на Australian Open (2021).

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше