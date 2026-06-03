Свищев призвал поддержать Соболенко после поражения от Шнайдер

«Злорадствовать не будем, но Соболенко заговорила после этого матча вообще об уходе из тенниса. Не хотелось бы, чтобы это реально случилось — это спорт. Мы рады за нашу Диану, но поддержим Арину, которая во многом сейчас является лицом тенниса, представляет нашу братскую страну — Белоруссию. Диану поздравляем и желаем выхода в финал», — сказал Свищев.