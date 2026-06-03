Свищев призвал поддержать Соболенко после поражения от Шнайдер

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал поддержать первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, которая после поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале Roland Garros заявила, что хочет «бросить теннис». Об этом Свищев заявил ТАСС.
Встреча завершилась победой Шнайдер со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Соболенко впервые проиграла сет «всухую» в качестве лидера мирового рейтинга.
«Злорадствовать не будем, но Соболенко заговорила после этого матча вообще об уходе из тенниса. Не хотелось бы, чтобы это реально случилось — это спорт. Мы рады за нашу Диану, но поддержим Арину, которая во многом сейчас является лицом тенниса, представляет нашу братскую страну — Белоруссию. Диану поздравляем и желаем выхода в финал», — сказал Свищев.
Соболенко 28 лет, она возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На счету спортсменки 24 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема белорусская теннисистка побеждала четырежды, по два раза выиграв Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025). В парном разряде Соболенко побеждала на US Open (2019) и на Australian Open (2021).