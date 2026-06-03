Итальянец Коболли вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В ¼ финала 24-летний Коболли, 10-й сеяный, победил канадца Феликса Оже-Альяссима, шестую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
За выход в финал Коболли поспорит с победителем итальянского противостояния Маттео Берреттини — Маттео Арнальди. В другом полуфинале сыграют представитель Германии Александр Зверев и чех Якуб Меншик.
Коболли занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету три титула ATP. Он впервые в карьере вышел в полуфинал на турнирах «Большого шлема».
«Ролан Гаррос», общий призовой фонд которого составляет €61,723 млн, продлится до 7 июня.