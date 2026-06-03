Винус Уильямс поддержала Соболенко после поражения от Шнайдер: «Справиться с разочарованием в себе — самое тяжелое»

Когда ты так проигрываешь, внутренняя борьба закручивается очень серьезно. Мне нравится, что она позволяет нам это видеть, позволяет нам быть частью ее мира. То, что случилось сегодня, бывает с любым игроком в какой-то момент. Это больно. Самое худшее — это то, что ты подводишь самого себя. Тебя могут просто победить, стереть с корта, с этим можно справиться. Но сейчас Арина справляется с разочарованием в самой себе. После такого трудно даже спать. При этом я скажу, что любой из нас был бы рад таким результатам, как у нее. Она проводит хороший год и не должна ни о чем сожалеть", — сказала Уильямс в эфире TNT Sports.