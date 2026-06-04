Каковы шансы увидеть первый за 17 лет российский финал на «Ролан Гаррос»

«Во-первых, потому что Хвалиньская левша. Во-вторых, на польку тоже никто никакой ставки не делал, а она тоже на подъеме. Поэтому матч будет сложным. Тем более, что теперь-то Диана понимает, что может выиграть. Но психологически будет ей сложнее играть, чем все предыдущие матчи. Потому что это уже полуфинал, страшное дело, напряжение огромное. Но объективно по классу она не уступает сопернице, и поэтому мастерства ей вполне хватит, чтобы победить. Будет зависеть уже от морально-волевых качеств, от настроя, от психологического заряда. Но я думаю, что по игре она вполне может справиться. Я думаю, 60 на 40 в ее пользу», — добавил специалист.