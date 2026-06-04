Каковы шансы увидеть первый за 17 лет российский финал на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют в полуфиналах «Ролан Гаррос». В случае побед россиянки могут встретиться в решающем матче. Какова вероятность увидеть российский финал на «Ролан Гаррос» — в материале «РБК Спорт».
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в полуфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В четвертьфиналах Шнайдер сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко, а Андреева победила румынку Сорану Кырстю (18-ю ракетку мира).
За выход в финал Шнайдер поспорит с полькой Майей Хвалиньской (114-й номер рейтинга WTA), которая победила в ¼ финала россиянку Анну Калинскую. Во втором полуфинале сыграют россиянка Мирра Андреева и украинка Марта Костюк, победившая соотечественницу Элину Свитолину.
Титулы и лучшие результаты
На счету Шнайдер пять титулов WTA в одиночном разряде. Нынешний полуфинал стал для нее первым в карьере на турнирах «Большого шлема». В четвертьфинале россиянка сенсационно обыграла первую ракетку мира — белоруску Арину Соболенко.
Ее соперница, Хвалиньская, имеет в активе три титула WTA. Текущий выход в полуфинал «Ролан Гаррос» стал для нее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема». До этого ее наивысшим достижением был второй круг Уимблдона в 2022 году.
На счету Андреевой также пять титулов WTA. Россиянка второй раз в карьере дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», что является ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема». Впервые она достигла этой стадии в 2024 году в возрасте 17 лет и 37 дней, став самой молодой полуфиналисткой «мейджора» с 1996 года.
У Марты Костюк три титула WTA. Выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в этом году стал для нее лучшим результатом в карьере. До этого ее наивысшим достижением был четвертьфинал Australian Open-2024.
Как далеко россиянки заходили на «Ролан Гаррос» и турнирах «Большого шлема»
Российские теннисистки впервые за 17 лет пробились в полуфинал «Ролан Гаррос». Последний раз подобное достижение было зафиксировано в 2009 году, когда до этой стадии дошли Динара Сафина и Светлана Кузнецова. Тогда обе россиянки выиграли свои полуфинальные матчи, а в финале сильнее оказалась Кузнецова.
Что касается всех турниров Большого шлема, то две россиянки доходили до полуфинала в 2015 году на Australian Open. Тогда именно на ½ финала сыграли Мария Шарапова и Екатерина Макарова. В финальный матч вышла Шарапова, которая позже проиграла американке Серене Уильямс.
Получится ли увидеть российский финал на «Ролан Гаррос»?
В полуфинале в паре между Шнайдер и Хвалиньской букмекеры отдают предпочтение россиянке. Коэффициенты на победу Шнайдер составляют 1,57−1,58, тогда как на польскую теннисистку — 2,40−2,45.
В другом полуфинале, где встретятся Андреева и Костюк, букмекеры считают фавориткой украинскую теннисистку. На ее победу предлагаются коэффициенты 1,73−1,76. Шансы Андреевой оцениваются коэффициентами 2,08−2,13.
Первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде Андрей Ольховский заявил, что Шнайдер преподнесла главную сенсацию нынешнего сезона «Ролан Гаррос». Он отметил, что россиянка является фаворитом в полуфинале с Хвалиньской.
«Великолепные выступления девчонок, потрясающие. Если Андрееву еще можно было предположить, то Шнайдер никто не ставил в число фаворитов. Сейчас, получается, что Шнайдер преподнесла главную сенсацию, обыграв Соболенко. В полуфинале у нее реальные шансы на проход дальше. Для меня Шнайдер как раз в полуфинале будет являться фаворитом матча», — сказал Ольховский «РБК Спорт».
По мнению Ольховского, у Андреевой будет «очень тяжелый матч против Костюк». «Дело в том, что Андреева сейчас тоже прибавила. Она прибавила в движении, в скорости, стабильно и интересно играет. Но Костюк — очень опасный соперник. На волне успеха выиграла Мадрид очень уверенно. Для меня, наверное, нет фаворита в этом матче. Я думаю, кто лучше справится со своими нервами и напряжением, тот и выйдет победителем», — отметил он.
Бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) и заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук заявил, что Андреева и Шнайдер находятся «на хорошем заряде» и «показывают свой лучший теннис».
«Надо сказать, что Шнайдер разыгралась, прибавляет в мастерстве. Ей терять нечего, она выдает уверенно свою лучшую игру. На этом фоне, у нее многое получается. Удачные удары, в хорошем темпе она справляется. Поэтому соперницы робеют. Та же самая Соболенко была не в себе и не могла показать свой лучший теннис», — отметил Янчук «РБК Спорт».
По мнению Янчука, в полуфинале Шнайдер «вполне по силам» обыграть Хвалиньскую, однако психологически россиянке будет непросто.
«Во-первых, потому что Хвалиньская левша. Во-вторых, на польку тоже никто никакой ставки не делал, а она тоже на подъеме. Поэтому матч будет сложным. Тем более, что теперь-то Диана понимает, что может выиграть. Но психологически будет ей сложнее играть, чем все предыдущие матчи. Потому что это уже полуфинал, страшное дело, напряжение огромное. Но объективно по классу она не уступает сопернице, и поэтому мастерства ей вполне хватит, чтобы победить. Будет зависеть уже от морально-волевых качеств, от настроя, от психологического заряда. Но я думаю, что по игре она вполне может справиться. Я думаю, 60 на 40 в ее пользу», — добавил специалист.
По мнению Янчука, Андреева «должна справиться с Костюк» в полуфинале. «Полуфинал — это напряжение. Но по мастерству, я считаю, что 70 на 30 в пользу нашей спортсменки. Считаю, что она все-таки должна справиться, потому что Мирра более разнообразная и надежная. Костюк, правда, атакует довольно сильно, уверенно. Но уже Мирра вполне подошла к тому, что может держать этот темп, отыгрывать удары успешно, сама может атаковать и контратаковать. Думаю, что мастерства у нее больше, чем у соперницы».
Янчук отметил, что в нынешнем сезоне есть большие шансы увидеть российский финал.
Полина Мельникова, Альвина Цаканян