Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны все участники полуфинала «Ролан Гаррос»

Среди женщин сыграют Диана Шнайдер — Майя Хвалиньская и Мирра Андреева — Марта Костюк. У мужчин борьбу за титул продолжат Александр Зверев — Якуб Меншик, а также Флавио Коболли — Маттео Арнальди.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Стали известны все участники ½ финала «Ролан Гаррос» — турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти €62 млн.

Последним путевку завоевал итальянец Маттео Арнальдини (104-я ракетка). В ¼ финала он победил соотечественника Маттео Берреттини (105) со счетом 7:5, 5:2. В концовке второго сета Берреттини снялся из-за травмы.

Арнальдини в полуфинале сыграет с итальянским теннисистом Флавио Коболли, победившим канадца Феликса Оже-Альяссима (6).

В другом полуфинале сыграют представитель Германии Александр Зверев (3), разгромивший в четвертьфинале испанца Рафаэля Ходара (29) и чех Якуб Меншик (27), который обыграл бразильца Жоао Фонсеку (30).

У женщин последней полуфиналисткой стала 22‑летняя россиянка Диана Шнайдер (23‑й ракетка мира), которая переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко. В ½ финала Шнайдер встретится с полькой Майей Хвалиньской (114), которая, в свою очередь, обыграла россиянку Анну Калинскую (24).

Другую пару составят 19‑летняя россиянка Мирра Андреева (8), разгромившая румынку Сорану Кырстю (18), и украинка Марта Костюк (15), которая в украинском дерби взяла верх над Элиной Свитолиной (7).

Впервые с 2009 года две российские теннисистки вышли в полуфинал «Ролан Гаррос». В 2009 году до полуфинала «Ролан Гаррос» дошли Динара Сафина и Светлана Кузнецова. Тогда свои матчи они выиграли, а в финале сильнее была Кузнецова.

Примечательно, что в нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос» в полуфинал не вышел ни один действующий или бывший чемпион турниров Большого шлема. Последний раз подобное случалось в 1977 году.

Женские полуфиналы состоятся в четверг, 4 июня, мужские — в пятницу, 5 июня. Финалы пройдут 6 и 7 июня соответственно.

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше