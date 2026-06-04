Стали известны все участники полуфинала «Ролан Гаррос»

Стали известны все участники ½ финала «Ролан Гаррос» — турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти €62 млн.
Последним путевку завоевал итальянец Маттео Арнальдини (104-я ракетка). В ¼ финала он победил соотечественника Маттео Берреттини (105) со счетом 7:5, 5:2. В концовке второго сета Берреттини снялся из-за травмы.
Арнальдини в полуфинале сыграет с итальянским теннисистом Флавио Коболли, победившим канадца Феликса Оже-Альяссима (6).
В другом полуфинале сыграют представитель Германии Александр Зверев (3), разгромивший в четвертьфинале испанца Рафаэля Ходара (29) и чех Якуб Меншик (27), который обыграл бразильца Жоао Фонсеку (30).
У женщин последней полуфиналисткой стала 22‑летняя россиянка Диана Шнайдер (23‑й ракетка мира), которая переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко. В ½ финала Шнайдер встретится с полькой Майей Хвалиньской (114), которая, в свою очередь, обыграла россиянку Анну Калинскую (24).
Другую пару составят 19‑летняя россиянка Мирра Андреева (8), разгромившая румынку Сорану Кырстю (18), и украинка Марта Костюк (15), которая в украинском дерби взяла верх над Элиной Свитолиной (7).
Впервые с 2009 года две российские теннисистки вышли в полуфинал «Ролан Гаррос». В 2009 году до полуфинала «Ролан Гаррос» дошли Динара Сафина и Светлана Кузнецова. Тогда свои матчи они выиграли, а в финале сильнее была Кузнецова.
Примечательно, что в нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос» в полуфинал не вышел ни один действующий или бывший чемпион турниров Большого шлема. Последний раз подобное случалось в 1977 году.
Женские полуфиналы состоятся в четверг, 4 июня, мужские — в пятницу, 5 июня. Финалы пройдут 6 и 7 июня соответственно.