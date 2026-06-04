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Коболли о суевериях: «Я пользуюсь тем же душем, что и Надаль»

14-я ракетка мира Флавио Коболли рассказал о своих суевериях.

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После победы над Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) итальянец отметил, что не меняет жесткость натяжения струн на ракетке уже две недели.

— Вы говорили на корте о своих суевериях. Вы всегда были таким с детства? Можете привести примеры того, что еще вы делаете?

— Нет, я немного суеверный, но не до фанатизма. Но на этой неделе, наверное, это проявляется чуть больше, чем обычно. Я хожу в один и тот же ресторан, заказываю одни и те же блюда, принимаю душ в одном и том же месте.

Кажется, я уже говорил, что пользуюсь тем же душем, что и Рафа [Надаль] У меня с этим связана история: я долго принимал душ, а он постучал и сказал мне поторопиться, потому что ему нужна именно эта кабинка. Он сказал, что это его душ уже 14 лет (улыбается). Так что, наверное, самое главное из моих суеверий — это душ (смеется).

— Вы сказали на корте, что это шанс всей вашей жизни. Вы имели в виду этот матч или победу на турнире?

— Нет, только этот матч. Все-таки не каждый день играешь четвертьфинал турнира «Большого шлема». Я просто сказал себе: «Борись. Ты здесь. Ты этого заслуживаешь. Пробуй». Вот и все.

— Вы представляли, что выиграете титул?

— Пока нет. Я хочу думать только о следующем матче. Но понимаю, что я близко. Всего два матча, но это длинный путь, — сказал Коболли на пресс-конференции.