Коболли о суевериях: «Я пользуюсь тем же душем, что и Надаль»

Кажется, я уже говорил, что пользуюсь тем же душем, что и Рафа [Надаль] У меня с этим связана история: я долго принимал душ, а он постучал и сказал мне поторопиться, потому что ему нужна именно эта кабинка. Он сказал, что это его душ уже 14 лет (улыбается). Так что, наверное, самое главное из моих суеверий — это душ (смеется).