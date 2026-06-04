Впервые с 1977-го в ½ финала «Большого шлема» не будет ни одного участника с титулом этого уровня

Впервые с 1977-го в полуфиналах одиночных сеток «Большого шлема» не сыграет ни одного бывшего чемпиона турнира этой категории. На текущем «Ролан Гаррос» последней обладательницей «Шлема» была Арина Соболенко, проигравшая в четвертьфинале Диане Шнайдер. В мужской сетке чемпионов «Больших шлемов» не осталось после того, как Новак Джокович выбыл в третьем круге.
Помимо этого, впервые все участницы женского полуфинала «Большого шлема» рождены в 2000-х: Майя Хвалинская 2001 года рождения, Марта Костюк — 2002-го, Диана Шнайдер — 2004-го, Мирра Андреева — 2007-го.
Таким образом, всем полуфиналисткам женского «Шлема» меньше 25 лет. Это первый раз с «Уимблдона»-2011 — тогда на этой стадии сыграли Мария Шарапова, Петра Квитова, Сабин Лисицки и Виктория Азаренко.
На «Ролан Гаррос» две левши в женском полуфинале сыграют впервые за 42 года. Друг с другом на этой стадии «Большого шлема» они встретятся третий раз в Открытой эре.