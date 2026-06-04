Андреева — восьмая теннисистка из России, дошедшая до финала «Большого шлема»

Она стала первой россиянкой в финале ТБШ после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос»-2021.
Всего Андреева стала восьмой россиянкой, добравшейся на «Шлеме» до решающего матча. До нее это делали:
Мария Шарапова (10 финалов, выиграла пять);
Светлана Кузнецова (четыре финала, выиграла два);
Динара Сафина (три финала);
Вера Звонарева (два финала);
Елена Дементьева (два финала);
Анастасия Мыскина (выиграла единственный финал).
Павлюченкова (один финал).
Все они, кроме Звонаревой, играли в финале «Ролан Гаррос». Мыскина, Кузнецова и Шарапова — брали титул.