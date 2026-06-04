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Андреева — восьмая теннисистка из России, дошедшая до финала «Большого шлема»

19-летняя Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

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Источник: Спортс‘’

Она стала первой россиянкой в финале ТБШ после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос»-2021.

Всего Андреева стала восьмой россиянкой, добравшейся на «Шлеме» до решающего матча. До нее это делали:

Мария Шарапова (10 финалов, выиграла пять);

Светлана Кузнецова (четыре финала, выиграла два);

Динара Сафина (три финала);

Вера Звонарева (два финала);

Елена Дементьева (два финала);

Анастасия Мыскина (выиграла единственный финал).

Павлюченкова (один финал).

Все они, кроме Звонаревой, играли в финале «Ролан Гаррос». Мыскина, Кузнецова и Шарапова — брали титул.

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