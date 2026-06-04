Кафельников — о выходе Андреевой в финал «Ролан Гаррос»: «Сделала все так, как нужно было»

«Комментарии излишни. Я очень доволен. Она сделала все так, как и нужно было сделать. Добавить больше нечего. Я очень сильно рад за Мирру и за всех нас. Думаю, финал будет российским на 99,9 процентов», — сказал Кафельников «СЭ».