Андреева — о победе над Костюк и выходе в финал «Ролан Гаррос»: «Я очень счастлива»

19-летняя россиянка выиграла в двух сетах — 6:1, 6:3.
"Я очень счастлива. Очень рада победить.
Рада, что сумела взять реванш за поражение в Мадриде. У [Костюк] была хорошая победная серия здесь. Было непросто. С нетерпением жду финала!
Сегодня были тяжелые условия. Не могла понять, куда дует ветер. Старалась сохранять концентрацию, ведь произойти может все что угодно. Я отдала себя всю на корте и билась за каждое очко", — сказала Мирра во время интервью на корте.
Андреева впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». Ранее она максимум доходила до полуфинала. В решающем матче соперницей россиянки станет победительница матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).