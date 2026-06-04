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Андреева — о победе над Костюк и выходе в финал «Ролан Гаррос»: «Я очень счастлива»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2026.

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Источник: Reuters

19-летняя россиянка выиграла в двух сетах — 6:1, 6:3.

"Я очень счастлива. Очень рада победить.

Рада, что сумела взять реванш за поражение в Мадриде. У [Костюк] была хорошая победная серия здесь. Было непросто. С нетерпением жду финала!

Сегодня были тяжелые условия. Не могла понять, куда дует ветер. Старалась сохранять концентрацию, ведь произойти может все что угодно. Я отдала себя всю на корте и билась за каждое очко", — сказала Мирра во время интервью на корте.

Андреева впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». Ранее она максимум доходила до полуфинала. В решающем матче соперницей россиянки станет победительница матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).

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