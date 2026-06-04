Тарпищев: выход в финал Roland Garros — феноменальный результат для Андреевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход в финал Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) является феноменальным результатом для Мирры Андреевой. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
В полуфинале 19-летняя Андреева со счетом 6:1, 6:3 обыграла украинку Марту Костюк, она впервые вышла в финал турнира Большого шлема.
«В отличие от предыдущих матчей, Костюк вообще не имела преимущества. Андреева показала взрослый теннис в четвертьфинале, это было продолжение. Настоящий женский теннис показала. Очень стабильно сыграла — феноменальный результат для Андреевой», — сказал Тарпищев.
В финале россиянка сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Дианой Шнайдер и Майей Хвалиньской из Польши.