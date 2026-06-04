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Веснина эмоционально отреагировала на выход Андреевой в финал «Ролан Гаррос»: «Нереально! Что-то невероятное»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» отреагировала на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос».

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Источник: РИА "Новости"

Российская теннисистка победила украинку Марту Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2026 — 6:1, 6:3.

«Нереально! Что-то невероятное. Я, конечно, верила в Мирру и знала, что она может спрогрессировать ближе к концу турнира, но сегодня она показала просто невероятный теннис с такой опасной и опытной соперницей. Костюк была самой успешной теннисисткой грунтового сезона, но Мирра провела матч на одном дыхании. Был момент, когда она чуточку потеряла концентрацию, но это была даже не ее ошибка, а игра Костюк, которая вернулась. Мирра справилась с нервами, вела игру от начала до конца. Очень рада за нее», — сказала Веснина «СЭ».

В финале 19-летняя россиянка сыграет с победительницей матча между соотечественницей Дианой Шнайдер и полькой Майей Хвалиньской.

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