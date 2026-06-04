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Стрикленд и Гейджи поссорились из-за турнира UFC в Белом доме: «Израиль убивает американцев, предатель»

Бойцы UFC Джастин Гейджи и Шон Стрикленд вступили в перепалку из-за турнира в Белом доме.

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Источник: Getty Images

Ранее Стрикленд заявил, что его не пустят на мероприятие за критику партнерства между США и Израилем.

«Мне плевать на тебя и Израиль. Я люблю Бога, семью и свою страну. Ты просто тупой болван, который унижает родную страну при любой возможности. И после этого ты ждешь, что тебе дадут зайти на территорию Белого дома. Веселись с другими хейтерами США», — написал Гейджи.

«Какой хороший гой! Пришло время тебе поменять флаг. Если быть американцем означает быть бесхребетной шлюхой — наслаждайся. Ешь свою кошерную бурду. Израиль убивает американцев, предатель», — ответил Стрикленд.

14 июня на турнире в Белом доме Гейджи проведет бой за звание чемпиона в легком весе против Илии Топурии.

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