Стрикленд и Гейджи поссорились из-за турнира UFC в Белом доме: «Израиль убивает американцев, предатель»

Ранее Стрикленд заявил, что его не пустят на мероприятие за критику партнерства между США и Израилем.
«Мне плевать на тебя и Израиль. Я люблю Бога, семью и свою страну. Ты просто тупой болван, который унижает родную страну при любой возможности. И после этого ты ждешь, что тебе дадут зайти на территорию Белого дома. Веселись с другими хейтерами США», — написал Гейджи.
«Какой хороший гой! Пришло время тебе поменять флаг. Если быть американцем означает быть бесхребетной шлюхой — наслаждайся. Ешь свою кошерную бурду. Израиль убивает американцев, предатель», — ответил Стрикленд.
14 июня на турнире в Белом доме Гейджи проведет бой за звание чемпиона в легком весе против Илии Топурии.