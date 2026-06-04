Познер: «Андреева не была фаворитом “Ролан Гаррос”, но не сказал бы, что ее результат неожиданный и невероятный»

Если судить по рейтингу, Андреева будет фавориткой в финале вне зависимости от соперницы. Она занимает 8-е место в рейтинге WTA, Шнайдер — 23-е, а Хвалинская — вообще 114-е. Но как мы увидели на «Ролан Гаррос», фавориты вылетели довольно рано. Твое высокое место в рейтинге не означает, что ты обязательно победишь", — сказал Познер в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.