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Познер: «Андреева не была фаворитом “Ролан Гаррос”, но не сказал бы, что ее результат неожиданный и невероятный»

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал выход Мирры Андреевой в финал Открытого чемпионата Франции.

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Источник: РИА "Новости"

В полуфинале первая ракетка России обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3. За титул Мирра сыграет против победительницы матча между своей соотечественницей Дианой Шнайдер и Майей Хвалиньской из Польши.

«Андреева не была фаворитом “Ролан Гаррос”, но Мирра — сильная теннисистка, которая уже несколько раз доходила до высоких стадий крупных турниров, побежала в финалах. Не сказал бы, что ее результат в Париже неожиданный и невероятный.

Здорово, что Андреева вышла в финал. Возможно, он будет российский, если Шнайдер победит сегодня. Вот это будет несколько сенсационно. Андрееву можно только поздравить, молодец! Стадион болел за Костюк, но это чисто политическая вещь. Нервы Мирры выдержали, она добилась своего.

Если судить по рейтингу, Андреева будет фавориткой в финале вне зависимости от соперницы. Она занимает 8-е место в рейтинге WTA, Шнайдер — 23-е, а Хвалинская — вообще 114-е. Но как мы увидели на «Ролан Гаррос», фавориты вылетели довольно рано. Твое высокое место в рейтинге не означает, что ты обязательно победишь", — сказал Познер в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

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