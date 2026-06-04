«Я суперсчастлива». Андреева сокрушила Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева смогла прервать 16-матчевую победную серию Марты Костюк и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». 19-летняя россиянка показала невероятный теннис, подтвердив, что не зря является лидером WTA-тура по количеству побед в нынешнем сезоне (35) и на грунте (21). В субботнем поединке за главный трофей «Ролан Гаррос» Андреева сыграет либо с Дианой Шнайдер, вместе с которой они взяли серебро в паре на Играх-2024 в Париже, либо с главной сенсацией турнира — Майей Хвалинской.
По учебнику
У Мирры получился практически идеальный путь до полуфинала. В первом круге «мейджора» в Париже россиянка победила француженку Фиону Ферро (6:3, 6:3), во втором круге справилась с испанкой Мариной Бассольс (3:6, 6:1, 6:1), в третьем круге — с чешкой Мари Боузковой (6:4, 6:2), в четвертом — со швейцаркой Жиль Тайхманн (6:3, 6:2). В четвертьфинале Андреева не оставила шансов румынке Соране Кирстя (6:3, 6:0). После победы над титулованной теннисисткой она удостоилась комплиментов от экс первой ракетки мира, чемпиона «Ролан Гаррос» — 1996 Евгения Кафельникова.
«Абсолютно заслуженный успех Мирры, — подчеркнул “СЭ” Евгений Кафельников. — Я заметил, что у нее большой прогресс с тех пор, как она взяла к себе нового спарринг-партнера (Алексея Ватутина). Ее улучшение результатов связываю с этим. Следующий матч для нее будет самым тяжелым на турнире. Нельзя подходить к нему так, мол, ничего страшного, если проиграю. Надо подойти как к последнему матчу в карьере».
Безусловно, Костюк выглядела максимально опасной соперницей. Во-первых, месяц назад Марта обыграла Мирру в финале тысячника в Мадриде, практически не оставив шансов сопернице (счет в личных встречах стал 2:0). Во-вторых, после этого украинка еще не проигрывала в этом грунтовом сезоне, выиграв 16 матчей подряд. Титул в Руане, затем успех на мадридском супертурнире и блестящая игра на «Ролан Гаррос». В Париже она обыграла четырехкратную чемпионку грунтового «мейджора» Игу Свентек (7:5, 6:1) и свою соотечественницу Элину Свитолину (6:3, 2:6, 6:2), которая после римского успеха считалась в Париже одной из фавориток.
Перед матчем казалось, что главные задачи Мирры стабильно подавать первым мячом (как в поединке с Кирстя) и держаться подальше от мощнейшего удара справа в исполнении Марты. И первый сет показал, что Костюк вполне можно обыгрывать. Более того, россиянка просто громила свою соперницу. В стартовом гейме украинка сделала две двойные ошибки и отдала свою подачу. Правда, во втором — уже Марта заработала три брейк-пойнта (40:0), но Андреева выиграла пять розыгрышей подряд и подтвердила брейк. В третьем гейме россиянка сделала великолепную «свечу» и два роскошных виннерса: 3:0 за стартовые 10 минут.
Четвертый гейм Мирра взяла на «ровно», а в пятом имела целый пять брейк-пойнтов, но Марта проявила характер и все же взяла свою подачу. Андрееву это нисколько не расстроило. Следующий гейм она забрала под ноль, а затем и первую партию с первого же сетбола на приеме.
Мирра и ее команда прекрасно понимали, что второй сет вряд ли сложится по схожему сценарию, что и показали стартовые геймы. Костюк включила свою мощь и заработала брейк-пойнт, но Андреева выстояла. А во втором — каждый розыгрыш получался затяжным, и россиянка в плотной борьбе заработала брейк и закрыла гейм красивым ударом справа (2:0). Марте оставалось только развести руки в сторону своего бокса. В третьем гейме Мирра продемонстрировала выдающуюся защиту, несколько раз доставая неберущиеся мячи (3:0). В следующем гейме Мирра отыграла два геймбола. На дьюсе украинка вновь много наошибалась с форхенда, но все-таки размочила счет после удачного дропшота (3:1).
Локальный успех раскрепостил Костюк, но Андреева взяла очень важный пятый гейм, где все розыгрыши были максимально упорными (4:1). После этого организаторы наполовину закрыли крышу корта Филиппа Шатрие. Это не помешало Мирре заработать еще один брейк-пойнт, но Марта в этот раз была хладнокровна в ключевых розыгрышах (4:2). А вот затем россиянка неожиданно уступила гейм под ноль, позволив сопернице отыграть брейк (4:3).
Справилась с волнением и ветром
Перед восьмым геймом крышу задвинули полностью. Мирра хорошо сыграла при закрытой крыше с Кирстя, и сейчас выдала прекрасный гейм после неудачной подачи. Заработала два брейк-пойнта и смогла вынудить соперницу на очередную невынужденную ошибку (5:3). Подавая на матч, россиянка оставила за собой сложнейший розыгрыш, выиграв длинный розыгрыш у сетки, а двойной матчбол был заработан ударом по линии. И Андреева тут реализовала свое преимущество.
После победы россиянка не смогла сдержать слез. «Сильно волновалась перед матчем, — призналась в интервью на корте Мирра. — Очевидно, у соперницы потрясающий сезон: до этой встречи она не уступила ни одного матча на грунте. Конечно, это создает большое давление. К тому же она потрясающая теннисистка — очень непростой соперник. Но я безумно рада: во-первых, довольна своей игрой сегодня, во-вторых, наконец-то вышла в финал турнира “Большого шлема”. Все эти чувства вместе — нечто невероятное, я никогда не испытывала ничего подобного. Очень взволнована перед последним матчем здесь, в Париже».
Также Мирре напомнили, что она вошла в топ-4 самых молодых финалисток в истории «Ролан Гаррос» (моложе были только Мартина Хингис, Ким Клейстерс и Коко Гауфф). «Отмечу, что условия были очень непростыми: дул ветер, и я не могла понять, с какой силой пробивать по мячу. Это сильно усложняло игру, но мне удалось сохранить концентрацию. Я сказала себе принимать все, что происходит на корте, потому что день выдался непредсказуемым. Казалось, может случиться что угодно. Я просто решила: что бы ни произошло, я буду бороться и выложусь на полную. И если соперница в итоге победит, ей придется по-настоящему за это побороться. С таким настроем я и выиграла матч — и очень этому рада. Я суперсчастлива».
Тимур Ганеев