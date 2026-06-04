«Я суперсчастлива». Андреева сокрушила Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Также Мирре напомнили, что она вошла в топ-4 самых молодых финалисток в истории «Ролан Гаррос» (моложе были только Мартина Хингис, Ким Клейстерс и Коко Гауфф). «Отмечу, что условия были очень непростыми: дул ветер, и я не могла понять, с какой силой пробивать по мячу. Это сильно усложняло игру, но мне удалось сохранить концентрацию. Я сказала себе принимать все, что происходит на корте, потому что день выдался непредсказуемым. Казалось, может случиться что угодно. Я просто решила: что бы ни произошло, я буду бороться и выложусь на полную. И если соперница в итоге победит, ей придется по-настоящему за это побороться. С таким настроем я и выиграла матч — и очень этому рада. Я суперсчастлива».