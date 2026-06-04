«Теннис спасен». Что говорят об историческом выходе Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

«Нереально! Что-то невероятное. Я, конечно, верила в Мирру и знала, что она может спрогрессировать ближе к концу турнира, но сегодня она показала просто невероятный теннис с такой опасной и опытной соперницей. Костюк была самой успешной теннисисткой грунтового сезона, но Мирра провела матч на одном дыхании. Был момент, когда она чуточку потеряла концентрацию, но это была даже не ее ошибка, а игра Костюк, которая вернулась. Мирра справилась с нервами, вела игру от начала до конца. Очень рада за нее», — подчеркнула Веснина.