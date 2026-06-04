«Теннис спасен». Что говорят об историческом выходе Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева — в финале «Ролан Гаррос»! Россиянка без особых трудностей обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 6:3) и впервые в карьере сыграет в решающем матче за трофей турнира «Большого шлема». Важное достижение для нашей 19-летней теннисистки.
Историческая победа
Ко встрече с Миррой Костюк подходила с отличной серией — выиграла 17 матчей подряд и ни разу не уступила в нынешнем грунтовом сезоне. В том числе огорчила саму Андрееву — месяц назад в финале тысячника в Мадриде. Несмотря на это, у россиянки не возникло никаких проблем — она справилась с соперницей за два сета, потратив час с небольшим.
Для Мирры результат стал лучшим в карьере — ранее она никогда не выходила в финалы на турнирах такого уровня. И для России это важная победа — последний раз наша теннисистка боролась за трофей на ТБШ в 2021 году. Тогда Анастасия Павлюченкова на том же «Ролан Гаррос» уступила чешке Барборе Крейчиковой.
Также Андреева стала восьмой россиянкой в истории, добравшейся до решающего матча на турнире «Большого шлема». До нее были Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Динара Сафина, Вера Звонарева, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина и Павлюченкова. Причем победы одерживали только три из них — Шарапова (пять), Кузнецова (две) и Мыскина (одну).
Выход в финал уже приносит Мирре дивиденды — в лайв-рейтинге WTA она занимает шестое место. В плане финансов все тоже отлично: уроженка Красноярска гарантированно заработает 1,4 миллиона евро, сумма удвоится в случае победы.
Главная интрига теперь — кто станет соперницей Мирры в решающей игре. В параллельном полуфинале бьются Диана Шнайдер и полька Майя Хвалиньска. Не исключено, что нас ждет первый с 2009 года русский финал на турнире «Большого шлема».
«Невероятный теннис»
Многие порадовались за Мирру. Олимпийский чемпион и победитель двух ТБШ Евгений Кафельников в комментарии «СЭ» отметил — финал будет нашим.
«Комментарии излишни. Я очень доволен. Она сделала все так, как и нужно было сделать. Добавить больше нечего. Я очень сильно рад за Мирру и за всех нас. Думаю, финал будет российским на 99,9 процента», — подчеркнул Кафельников.
В социальных сетях экс-спортсмен высказался кратко: «Теннис спасен».
Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» призналась — верила в Андрееву с самого начала.
«Нереально! Что-то невероятное. Я, конечно, верила в Мирру и знала, что она может спрогрессировать ближе к концу турнира, но сегодня она показала просто невероятный теннис с такой опасной и опытной соперницей. Костюк была самой успешной теннисисткой грунтового сезона, но Мирра провела матч на одном дыхании. Был момент, когда она чуточку потеряла концентрацию, но это была даже не ее ошибка, а игра Костюк, которая вернулась. Мирра справилась с нервами, вела игру от начала до конца. Очень рада за нее», — подчеркнула Веснина.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Мирра повзрослела.
«От Андреевой уже всегда ждут результата. Потому что у нее был феноменальный взлет от детского тенниса до взрослого. Но настоящая взрослая игра у Мирры была в четвертьфинале “Ролан Гаррос”. Тогда она строго и выдержанно играла. Сегодня мы увидели продолжение взрослой игры. В предыдущих встречах Костюк побеждала за счет хорошего передвижения и более мощной игры. А сегодня Андреева не дала ей такого шанса. Это был настоящий женский теннис. Андреева заслуженно победила. И выход в финал — это феноменальный результат», — сказал Тарпищев «СЭ».
Бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова считает, что спортивная злость помогла Андреевой.
«Это было непростое противостояние, болельщикам Марты можно кричать, произносить лозунги, а поклонникам Мирры — нет. От этого на нее было дополнительное давление. И по разнообразию игры у нее оказалось больше козырей, чем у Костюк», — заявила она ТАСС.
Егор Сергеев