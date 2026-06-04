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Шнайдер заработала почти 64 млн рублей за участие в «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер заработала около 63,99 миллиона рублей призовых за участие в Открытом чемпионате Франции.

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Источник: AP 2024

В четверг получившая 25-й номер мирового рейтинга Шнайдер уступила 114-й ракетке мира польке Майе Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6 в полуфинале «Ролан Гаррос». Призовые россиянки за участие в Открытом чемпионате Франции составили 750 тысяч евро (63,99 млн рублей).

Ранее в четверг другая представительница России Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк и впервые вышла в финал турнира Большого шлема. Андреева получит как минимум 1,4 млн евро (119,45 млн рублей) за участие в «Ролан Гаррос».

Финал в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции пройдет 6 июня. Победительница турнира получит 2,8 млн евро (238 млн рублей).

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