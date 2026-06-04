Шнайдер заработала почти 64 млн рублей за участие в «Ролан Гаррос»

В четверг получившая 25-й номер мирового рейтинга Шнайдер уступила 114-й ракетке мира польке Майе Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6 в полуфинале «Ролан Гаррос». Призовые россиянки за участие в Открытом чемпионате Франции составили 750 тысяч евро (63,99 млн рублей).
Ранее в четверг другая представительница России Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк и впервые вышла в финал турнира Большого шлема. Андреева получит как минимум 1,4 млн евро (119,45 млн рублей) за участие в «Ролан Гаррос».
Финал в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции пройдет 6 июня. Победительница турнира получит 2,8 млн евро (238 млн рублей).