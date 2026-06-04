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Кафельников расстроился из-за поражения Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение Дианы Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос».

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Источник: AP 2024

Россиянка уступила польке Майе Хвалиньской в двух сетах со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

«Не знаю, что пошло не так. Может быть, физика, возможно, что-то со спиной, не знаю. Когда не знаешь всех нюансов, то иногда прогнозы не сбываются. Я очень сильно расстроен, потому что верил в победу Дианы. К сожалению, не получилось. Двигаемся вперед», — сказал Кафельников «СЭ».

В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска сыграет против россиянки Мирры Андреевой, которая ранее победила украинку Марту Костюк.

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