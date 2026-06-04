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Чесноков считает, что Хвалиньская в матче с Дианой Шнайдер напоминала Надаля

Польская спортсменка обыграла россиянку в полуфинале Roland Garros.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Полька Майя Хвалиньская в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису против россиянки Дианы Шнайдер игрой напоминала 22-кратного победителя турниров Большого шлема испанца Рафаэля Надаля. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее ТАСС сообщал, что Шнайдер проиграла Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Россиянка была посеяна на турнире под 25-м номером, Хвалиньская пробилась в основную сетку через квалификацию.

«Польская девочка чем-то напоминала Надаля: все доставала, все внутрь корта попадала. Я не понимаю, где она раньше была, почему раньше не добивалась таких успехов. Куда бы Диана ни сыграла, она везде успевала», — сказал Чесноков.

«Очень обидно, что Диана обыгрывала грандов по пути к финалу, но не справилась с девочкой из второй сотни. Она была фаворитом, но таков спорт. Диана играла очень хорошо на этом турнире. В начале последнего гейма казалось, что она может вернуться в матч, но не получилось», — добавил он.

В финале Хвалиньская сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (8-й номер посева). Ранее ТАСС сообщал, что Андреева в четверг со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале победила украинку Марту Костюк (15). Россиянка впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. Финальный матч пройдет 6 июня и начнется не раньше 16:00 мск.

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