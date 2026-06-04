Впервые на Roland Garros теннисистка вышла в финал через квалификацию

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Польская теннисистка Майя Хвалиньская стала первой спортсменкой, дошедшей до финала Roland Garros, пробившись в основную сетку турнира через квалификацию.
В полуфинале представительница Польши обыграла россиянку Диану Шнайдер со счетом 7:6 (7:4), 6:4. На всех турнирах Большого шлема спортсменка, прошедшая через квалификацию, играла в финале однажды. В 2021 году это удалось британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open.
В финале Хвалиньская сыграет с россиянкой Миррой Андреевой. Ранее ТАСС сообщал, что Андреева в четверг со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале победила украинку Марту Костюк. Россиянка впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. Решающий матч пройдет 6 июня и начнется не раньше 16:00 мск.
Хвалиньской 24 года, она располагается на 114-й позиции в мировом рейтинге. Спортсменка не побеждала на соревнованиях Женской теннисной ассоциации. Польская теннисистка в третий раз выступает в основной сетке турнира Большого шлема, но прежде не проходила дальше второго круга. По итогам Roland Garros Хвалиньская, которая ранее ни разу не входила в сотню лучших теннисисток планеты, попадет в топ-30.