Впервые на Roland Garros теннисистка вышла в финал через квалификацию

Хвалиньской 24 года, она располагается на 114-й позиции в мировом рейтинге. Спортсменка не побеждала на соревнованиях Женской теннисной ассоциации. Польская теннисистка в третий раз выступает в основной сетке турнира Большого шлема, но прежде не проходила дальше второго круга. По итогам Roland Garros Хвалиньская, которая ранее ни разу не входила в сотню лучших теннисисток планеты, попадет в топ-30.