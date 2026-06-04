Шнайдер не добралась до финала. Обидное поражение Дианы от 114-й ракетке мира

«Конечно, понимала, что играю с первым номером в мире, Арина — суперагрессивный игрок. При 3:5 я была, по-моему, на другой стороне от тренера, Арина давила. Я подумала, что нужно что-то изменить, попробовать. Надо самой быть агрессивной, входить в корт, чтобы она меня так не прижимала, выиграла несколько важных розыгрышей, — говорила Диана после четвертьфинального поединка. — Постепенно ситуация стала разворачиваться в мою сторону. Я выиграла сет и подумала: е-е-е-е! У нее же никто еще на турнире не выигрывал партию, я первая. А в третьем сете все это продолжилось, у меня получилось сохранить этот уровень».