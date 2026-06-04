Шнайдер не добралась до финала. Обидное поражение Дианы от 114-й ракетке мира

После победы Мирры Андреевой над Мартой Костюк в русский финал «Ролан Гаррос» очень сильно поверилось, ведь во втором матче подруге первой ракетки нашей страны Диане Шнайдер в соперницы досталась 114-я ракетка мира Майя Хвалиньска. Однако сказка Дианы в Париже закончилась, а у польки продолжается.
Сенсация против сенсации
Во втором полуфинале встречались две главные сенсации «Ролан Гаррос» — 2026. Шнайдер такой статус получила не только за то, что обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале, а еще за то, как она это сделала. Находясь в шаге от поражения, Диана взяла 10 геймов подряд и заставила белоруску сказать громкие слова о желании завершить карьеру.
«Конечно, понимала, что играю с первым номером в мире, Арина — суперагрессивный игрок. При 3:5 я была, по-моему, на другой стороне от тренера, Арина давила. Я подумала, что нужно что-то изменить, попробовать. Надо самой быть агрессивной, входить в корт, чтобы она меня так не прижимала, выиграла несколько важных розыгрышей, — говорила Диана после четвертьфинального поединка. — Постепенно ситуация стала разворачиваться в мою сторону. Я выиграла сет и подумала: е-е-е-е! У нее же никто еще на турнире не выигрывал партию, я первая. А в третьем сете все это продолжилось, у меня получилось сохранить этот уровень».
Таким образом, Шнайдер повесила соперницам на турнире три баранки: до Соболенко ее жертвами становились американка Мэдисон Киз в четвертом круге и австралийка Кимберли Бирелл во втором.
Майю Хвалиньску в полуфинале «Ролан Гаррос» не ожидал увидеть никто. 114-я ракетка мира, не имеющая титулов WTA, начинала с квалификации и только в третий раз в своей карьере прошла в основную сетку турнира «Большого шлема» и впервые в Париже. Выяснилось, что полька играет в очень неудобный для соперниц теннис.
«Я просто стараюсь часто менять ритм. Мне кажется, что сложно играть против теннисисток такого стиля, потому что у тебя нет определенного ритма, и ты просто должна быть очень сконцентрирована, потому что каждый мяч может быть разным, — объясняла Хвалиньска. — Знаю, что этом может очень раздражать других игроков. Просто стараюсь использовать как можно больше слайсов». Майя стала шестым квалифаером в Открытую эру, кто добрался до полуфинала на «мейджоре», и вторым на «Ролан Гаррос».
С россиянкой Хвалиньска встречалась в 2022 году. Это был тоже полуфинал, но на турнире статусом во много раз ниже — ITF в Стамбуле. Диана тогда занимала 471 место в рейтинге, а Майя — 268-е. Поединок наша теннисистка выиграла в двух сетах (6:4, 6:4), а после взяла титул в Турции.
Впервые на этой стадии «Ролан Гаррос» сошлись две левши. Дважды подобное случалось на «мейджорах», но только на Уимблдоне: в 1992 Моника Селеш билась с Мартиной Навратиловой, а в 2014-м Петра Квитова играла с Луцией Шафаржовой.
Надоедливый теннис
На старте матча обе теннисистки, у которых никогда не было матчей с такими высокими ставками, заметно нервничали. Практически весь первый гейм состоял из разноплановых ошибок, в том числе двойной Хвалиньской. Однако быстро девушки стали выдавать красивые розыгрыши один за другим. Диана в этих перестрелках уповала на мощь своих ударов, но продавить оборону польки было очень тяжелой задачей. Майя цеплялась за все, выжидала удобного момента и рвала темп любимыми слайсами.
Шнайдер, стараясь выбраться из тягучего тенниса, рисковала и форсировала розыгрыши, насобирав при этом много аутов. Хвалиньска хорошо себя чувствовала как на подаче, так и на приеме. В результате в трех первых чужих геймах она добиралась до брейк-пойнтов, не подпуская к ним соперницу на своих. Из этого преимущества полька вытащила один брейк, зато под ноль.
Когда соперница изводит таким рванным теннисом, при этом ты уже уступаешь с брейком, может сильно выбить из психологического равновесия. Вот только одна из сильнейших сторон Дианы — ее боевой характер, что она продемонстрировала в матче с Соболенко. Россиянка тут же вернула брейк, а потом стала обретать себя на подаче.
Хвалиньска продолжала показывать свой широкий технический арсенал и читая каждый ход соперницы. Диана злилась, кривила лицо, но тут же стискивала зубы и с большим напором вступала в размен. Простых очков зарабатывать в этом матче не получалось, их приходилось выгрызать. Более быстрые и агрессивные действия принесли ей скрытый сетбол. Для его реализации необходимо было рисковать. Россиянка это и сделала, но не попала совсем чуть-чуть.
Этого чуть-чуть Шнайдер не хватало и на тай-брейке. Она давила, делала все правильно и вроде бы надежно. Однако где-то мяч, прокатившись по тросу, упал не на ее стороне, где-то чудеса свой защиты демонстрировала полька. В концовке, упустив мини-брейки, Диана снова не дожала свою атаку и позволила сопернице выйти на сетбол. После раздраженно махнула рукой и отдала партию.
Перерыв ситуацию не изменил. Идеальные свечки, своевременные дроп-шоты, уверенная игра на задней линии принесли Хвалиньской ранний брейк. Вот только снова россиянка тут же огрызнулась. Для этого ей пришлось цеплять линии на половине польки. По-прежнему свободно дышать соперница не давала.
Обменявшись брейками в начале второго сета, теннисистки стали уверенно удерживать свою подачу. Силы у обеих подходили к концу, что привело к более коротким розыгрышам. При счете 2:1 в пользу Дианы полька вызвала физиотерапевта, но перерыв долго не продлился. А вот спустя 4 гейма помощь уже понадобилась россиянке. Ситуация для нее оказалась более серьезной — Шнайдер пожаловалась на боли в спине. Проконсультировавшись с физио, она взяла официальный медицинский тайм-аут, который пошел на руку Майе. Хвалиньска в эту паузу восстановилась, а вот резкость и напор в действиях Дианы пропал.
Когда полька реализовала брейк-пойнт и пошла подавать на сет, по взгляду россиянки было видно, что она смирилась с поражением. Она понимала, что очередного чудо-камбэка в текущем состоянии ей не добыть. Впервые в истории «Ролан Гаррос» квалифаер выходит в финал турнира. Справиться с неприятным теннисом Хвалиньской Мирре Андреевой будет очень сложно.
Михаил Кузнецов