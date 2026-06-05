Тарпищев считает тренерским поражение Шнайдер в полуфинале Roland Garros

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поражение россиянки Дианы Шнайдер в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису от представительницы Польши Майи Хвалиньской является тренерским. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Занимающая 114-е место в мировом рейтинге польская теннисистка победила россиянку со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Шнайдер тренируется под руководством немецкого специалиста Саши Бажина.
«Тренерская ошибка на 200 процентов. Нельзя два сета атаковать с задней линии, когда хочешь “земляного” игрока обыграть, заставить ошибаться. Для этого надо создавать позицию в корте, чтобы подойти не успевала, обидное поражение», — сказал Тарпищев.
«Причем она умеет это делать, в отличие от [Мирры] Андреевой. Шнайдер умеет играть в тот теннис, который был нужен. Плюс Диана вышла с чувством ответственности — это тоже давило. И тут опять вопрос к тренеру, почему не сняли давление», — добавил он.
В финале Хвалиньская сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (8-й номер посева). Ранее ТАСС сообщал, что Андреева в четверг со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале победила украинку Марту Костюк (15). Россиянка впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. Финальный матч пройдет 6 июня и начнется не раньше 16:00 мск.