Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарпищев считает тренерским поражение Шнайдер в полуфинале Roland Garros

Россиянка в двух сетах уступила 114-й ракетке мира.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поражение россиянки Дианы Шнайдер в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису от представительницы Польши Майи Хвалиньской является тренерским. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Занимающая 114-е место в мировом рейтинге польская теннисистка победила россиянку со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Шнайдер тренируется под руководством немецкого специалиста Саши Бажина.

«Тренерская ошибка на 200 процентов. Нельзя два сета атаковать с задней линии, когда хочешь “земляного” игрока обыграть, заставить ошибаться. Для этого надо создавать позицию в корте, чтобы подойти не успевала, обидное поражение», — сказал Тарпищев.

«Причем она умеет это делать, в отличие от [Мирры] Андреевой. Шнайдер умеет играть в тот теннис, который был нужен. Плюс Диана вышла с чувством ответственности — это тоже давило. И тут опять вопрос к тренеру, почему не сняли давление», — добавил он.

В финале Хвалиньская сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (8-й номер посева). Ранее ТАСС сообщал, что Андреева в четверг со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале победила украинку Марту Костюк (15). Россиянка впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. Финальный матч пройдет 6 июня и начнется не раньше 16:00 мск.

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше