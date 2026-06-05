Хвалиньская назвала невероятной игру Андреевой на Roland Garros

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева показывает невероятный теннис на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Такое мнение в интервью на корте после полуфинального матча высказала финалистка турнира Майя Хвалиньская.
В полуфинале представительница Польши со счетом 7:6 (7:4), 6:4 победила россиянку Диану Шнайдер. В решающем матче Хвалиньская сыграет с Андреевой.
«Я смотрела игру Мирры. Она показывает невероятный теннис. Это будет еще одним большим опытом для меня — сыграть в финале Открытого чемпионата Франции. Сейчас я хочу насладиться моментом выхода в финал, я хочу немного выдохнуть и восстановиться», — сказала Хвалиньская.
Финальный матч пройдет 6 июня и начнется не раньше 16:00 мск.
Андреевой 19 лет, она занимает 8-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету пять титулов на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Для Андреевой предстоящий финал турнира Большого шлема станет первым в карьере. В том же сезоне на Олимпийских играх в Париже она стала серебряным призером в парном разряде вместе со Шнайдер.
Хвалиньской 24 года, она располагается на 114-й позиции в мировом рейтинге. Спортсменка не побеждала на соревнованиях WTA. Польская теннисистка в третий раз выступает в основной сетке турнира Большого шлема, но прежде не проходила дальше второго круга. По итогам Roland Garros Хвалиньская, которая ранее ни разу не входила в сотню лучших теннисисток планеты, попадет в топ-30.