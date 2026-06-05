Хвалиньская назвала невероятной игру Андреевой на Roland Garros

Андреевой 19 лет, она занимает 8-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету пять титулов на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Для Андреевой предстоящий финал турнира Большого шлема станет первым в карьере. В том же сезоне на Олимпийских играх в Париже она стала серебряным призером в парном разряде вместе со Шнайдер.