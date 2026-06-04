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Шнайдер о совете Андреевой на финал «Ролан Гаррос»: «Ей стоит выходить к сетке — последнее время Мирра в этом сильно прибавила»

Диана Шнайдер рассказала, что могла бы посоветовать Мирре Андреевой перед финалом «Ролан Гаррос».

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Источник: Спортс‘’

Ранее Шнайдер проиграла в полуфинале Майе Хвалинской (6:7 (4), 4:6), с которой теперь встретится Андреева.

— Мирра рассказывала, что после парного титула в Риме вы обсуждали предстоящий «Ролан Гаррос» и отметила, что вы не особо были рады играть на этих грунтовых кортах. Теперь, когда турнир завершился, вы смогли их оценить по достоинству?

— На самом деле, было весело, потому что мы говорили о грунте и я заявила: «Я люблю корты в Риме, здесь пониже отскок». Я, очевидно, не такая высокая (рост Шнайдер — 170 см — Спортс«“), поэтому иногда, если мяч отскакивает слишком высоко, как в Мадриде, мне сложно. И здесь, в Париже, отскок тоже высокий. Так что я сказала: “Я предпочитаю Рим, а в Париже будет тяжело, здесь много высоких отскоков”.

Она говорит в ответ: «Нет, у тебя все будет в порядке. Каждый раз, когда ты терпеть не можешь турнир, выходит так, что ты там хорошо играешь».

Я такая: «Ну посмотрим».

А она мне в ответ: «Нет-нет-нет, я тебе говорю».

Кажется, она была права (смеется).

— Вы дружите с Миррой. До вас на пресс-конференции она сказала, что никогда раньше не играла с Хвалинской и особо ничего не знает об ее игре. Дадите ли вы ей какие-то советы о том, чего ей ждать в субботу?

— Да, конечно. Я была бы рада. Если меня об этом попросят, конечно, потому что я не хочу вмешиваться. Может быть, они уже видели сами, смотрели матч (Кончита Мартинес присутствовала на трибунах — Спортс«“). Может, у них с Кончитой уже есть план.

Но, конечно, если меня спросят, я поделюсь мнением, честной оценкой после матча. Надеюсь, это поможет.

Если Мирра мне напишет, если ей понадобится совет, или если Кончита напишет Саше [Баину], поделимся ощущениями от игры. Расскажу, что у меня работало, что не работало. А дальше уже все будет решать Мирра на корте.

— А что вы бы посоветовали?

— Мне кажется, ей стоит выходить к сетке, и последнее время Мирра в этом сильно прибавила. Я смотрела ее матчи. Она уверенно выглядит у сетки. Очевидно, у нее мощная подача, так что мне кажется, что для нее будет важным моментом просто держать свою подачу и смело идти к сетке, — сказала россиянка на пресс-конференции.

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