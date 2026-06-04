Шнайдер о совете Андреевой на финал «Ролан Гаррос»: «Ей стоит выходить к сетке — последнее время Мирра в этом сильно прибавила»

— На самом деле, было весело, потому что мы говорили о грунте и я заявила: «Я люблю корты в Риме, здесь пониже отскок». Я, очевидно, не такая высокая (рост Шнайдер — 170 см — Спортс«“), поэтому иногда, если мяч отскакивает слишком высоко, как в Мадриде, мне сложно. И здесь, в Париже, отскок тоже высокий. Так что я сказала: “Я предпочитаю Рим, а в Париже будет тяжело, здесь много высоких отскоков”.