Диана Шнайдер назвала причины поражения в полуфинале «Ролан Гаррос»

«Майя играет великолепно. Думаю, мы обе сыграли хорошо. Я попробовала много чего по ходу игры, но она заслужила выход в финал, играла нереально. Она перемещается великолепно, достает все. Думаешь, что выиграл очко, но она тут как тут. Причем не просто достает, а еще и отвечает неудобно для тебя. И нужно заново строить розыгрыш», — рассказала Шнайдер.