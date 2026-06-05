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Диана Шнайдер назвала причины поражения в полуфинале «Ролан Гаррос»

Шнайдер не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос», уступив польке Хвалиньске (6:7, 4:6). Россиянка призналась, что расстроена исходом, но довольна своей борьбой и назвала игру соперницы «нереальной».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер на пресс-конференции призналась, что расстроена исходом полуфинала Открытого чемпионата Франции, но довольна своей борьбой и созданной для зрителей игрой. Запись пресс-конференции опубликована на YouTube-канале турнира.

Шнайдер завершила выступление на «Ролан Гаррос» в полуфинале, уступив 114-й ракетке мира из Польши Майи Хвалиньске со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

«Майя играет великолепно. Думаю, мы обе сыграли хорошо. Я попробовала много чего по ходу игры, но она заслужила выход в финал, играла нереально. Она перемещается великолепно, достает все. Думаешь, что выиграл очко, но она тут как тут. Причем не просто достает, а еще и отвечает неудобно для тебя. И нужно заново строить розыгрыш», — рассказала Шнайдер.

Шнайдер также объяснила, что перед игрой у ее команды не было возможности изучить соперницу. «Мы не смогли найти ни одной записи матча, в котором она играла бы с левшой (Шнайдер левша. — РБК), так что решили разбираться по ходу уже на корте», — заявила теннисистка.

При этом Шнайдер подчеркнула, что получился «очень конкурентный теннис», и она рада своей игре. «Конечно, я расстроена. Не своим выступлением, а тем, как все закончилось. Рада тому, как я играла и боролась. Думаю, люди тоже наслаждались, наблюдая за этим», — сказала она.

Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде. Она впервые в карьере дошла до ½ финала на турнирах «Большого шлема».

24-летняя Хвалиньска дебютировала в основной сетке на «Ролан Гаррос». После турнира она впервые в карьере войдет в топ-100 мирового рейтинга и будет минимум 30-й. Полька стала первой теннисисткой в истории «Ролан Гаррос», которая пробилась в финал, начав выступление на турнире с квалификационных раундов.

За победу в турнире Хвалиньска сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая в другом полуфинале обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 6:3).

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