Майя Хвалинска: «Иногда я пересматриваю матчи Большой тройки. Это похоже на поэзию»

— Вы сказали, что находитесь в пузыре и не обращаете внимание на шум вокруг вас. Но вы растете, и вокруг вас появляется все больше спонсоров. Как это выглядит с организационной точки зрения? Вы участвуете в этих переговорах? Каково это — быть востребованной и иметь спонсора?