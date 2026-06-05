Майя Хвалинска: «Иногда я пересматриваю матчи Большой тройки. Это похоже на поэзию»

— Вы говорили на корте, что чувствуете себя довольно уставшей после этой победы. Уверена, это сильно вымотало вас и эмоционально, и физически. Как вы собираетесь восстановить силы завтра, чтобы подготовиться к субботнему финалу?
— Повторюсь: я выпью чаю и пойду спать. Посмотрю что-нибудь интересное, может быть, немного тенниса, потому что я немного теннисный маньяк. И все.
— Вы сказали, что вы теннисный маньяк. Думаю, в этой комнате есть еще такие люди. Что вам так нравится в теннисе, кто был вашим кумиромв детстве, за кем вы любите наблюдать сейчас?
— Я была главным фанатом Роджера [Федерера]. Когда я только начал играть в теннис, для меня существовал только Роджер. А потом появился Рафа, а за ним — Новак. Так что сейчас я просто молюсь, чтобы Новак продолжал играть, чтобы я могла смотреть на его теннис.
Я очень благодарна за то, что выросла в эту эпоху. Иногда я возвращаюсь к старым матчам и пересматриваю, как они играют. Это похоже на поэзию.
Сейчас я больше смотрю на своих друзей, я бы сказала. Иногда, если есть хороший матч, я могу посмотреть его — например, я люблю матчи Карлоса или Янника. Но раньше речь шла именно о Большой тройке.
— Вы сказали, что находитесь в пузыре и не обращаете внимание на шум вокруг вас. Но вы растете, и вокруг вас появляется все больше спонсоров. Как это выглядит с организационной точки зрения? Вы участвуете в этих переговорах? Каково это — быть востребованной и иметь спонсора?
— Пока что я просто играю. Я очень благодарна компании Oshee за то, что она помогает мне оплачивать расходы на проживание в отеле в течение этих трех недель. Но в остальном я просто сосредоточена на теннисе. Остальное, думаю, будет после турнира.
— Мы видели вас в разных нарядах в разных раундах. Какая история у этого история?
— На самом деле, никакой истории нет. У меня нет спонсора, так что это и есть вся история (смеется), — сказала полька на пресс-конференции.