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Квалифаер Хвалинска после выхода в финал «Ролан Гаррос»: «Я не очень суеверная, но вот мои тренеры — да. Они три недели едят пиццу каждый день»

Майя Хвалинска рассказала о ритуалах своих тренеров. В четверг полька обыграла Диану Шнайдер (7:6 (4), 6:4) и стала первым квалифаером в Открытой эре, вышедшим в финал «Ролан Гаррос».

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— Вы сыграли здесь девять матчей примерно за три недели. Можете ли вы рассказать нам о своих суевериях: посещении одних и тех же ресторанов, употреблении одной и той же еды, прослушивании одной и той же музыки? Что вы делаете?

— Я бы сказала, что я не очень суеверная, но вот мои тренеры — да. Они едят пиццу каждый день, а мы здесь уже три недели. Ребята, вы так наберете вес (улыбается). Это будет ужасно. Но если они хотят, я не могу им запретить. Может, это помогает. Я не знаю.

— Что за пицца?

— Не знаю. Я не хожу туда с ними. Сейчас я пиццу не ем, — поделилась Хвалинска на пресс-конференции.