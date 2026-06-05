Квалифаер Хвалинска после выхода в финал «Ролан Гаррос»: «Я не очень суеверная, но вот мои тренеры — да. Они три недели едят пиццу каждый день»

— Вы сыграли здесь девять матчей примерно за три недели. Можете ли вы рассказать нам о своих суевериях: посещении одних и тех же ресторанов, употреблении одной и той же еды, прослушивании одной и той же музыки? Что вы делаете?
— Я бы сказала, что я не очень суеверная, но вот мои тренеры — да. Они едят пиццу каждый день, а мы здесь уже три недели. Ребята, вы так наберете вес (улыбается). Это будет ужасно. Но если они хотят, я не могу им запретить. Может, это помогает. Я не знаю.
— Что за пицца?
— Не знаю. Я не хожу туда с ними. Сейчас я пиццу не ем, — поделилась Хвалинска на пресс-конференции.