Квалифаер Хвалинска после выхода в финал «Ролан Гаррос»: «Я не очень суеверная, но вот мои тренеры — да. Они три недели едят пиццу каждый день»

— Я бы сказала, что я не очень суеверная, но вот мои тренеры — да. Они едят пиццу каждый день, а мы здесь уже три недели. Ребята, вы так наберете вес (улыбается). Это будет ужасно. Но если они хотят, я не могу им запретить. Может, это помогает. Я не знаю.