Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучший теннисист Казахстана лишится места в топ-10

Казахстанский теннисист Александр Бублик после обновления рейтинга ATP покинет топ-10. Его обойдет итальянец Флавио Коболли, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Александр Бублик потеряет место в первой десятке мирового рейтинга ATP после успешного выступления итальянца Флавио Коболли на «Ролан Гаррос»-2026.

24-летний Коболли продолжает главный турнир своей карьеры. В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции он одержал волевую победу над шестой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Этот результат гарантировал итальянцу дебют в топ-10 мирового рейтинга после завершения турнира. До нынешнего «Ролан Гаррос» его лучшим достижением была 12-я позиция.

Успех Коболли напрямую отразится на положении лучшего теннисиста Казахстана. После обновления рейтинга ATP Бублик опустится минимум на 11-е место и покинет первую десятку.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Коболли поспорит со своим соотечественником Маттео Арнальди.

На данный момент итальянец выиграл три турнира ATP в одиночном разряде, а нынешний Открытый чемпионат Франции уже стал самым успешным турниром Большого шлема в его карьере.