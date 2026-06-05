Лучший теннисист Казахстана лишится места в топ-10

Александр Бублик потеряет место в первой десятке мирового рейтинга ATP после успешного выступления итальянца Флавио Коболли на «Ролан Гаррос»-2026.
24-летний Коболли продолжает главный турнир своей карьеры. В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции он одержал волевую победу над шестой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Этот результат гарантировал итальянцу дебют в топ-10 мирового рейтинга после завершения турнира. До нынешнего «Ролан Гаррос» его лучшим достижением была 12-я позиция.
Успех Коболли напрямую отразится на положении лучшего теннисиста Казахстана. После обновления рейтинга ATP Бублик опустится минимум на 11-е место и покинет первую десятку.
За выход в финал «Ролан Гаррос» Коболли поспорит со своим соотечественником Маттео Арнальди.
На данный момент итальянец выиграл три турнира ATP в одиночном разряде, а нынешний Открытый чемпионат Франции уже стал самым успешным турниром Большого шлема в его карьере.