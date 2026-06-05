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Кафельников о поражении Шнайдер: «Не знаю, что произошло с физическим состоянием Дианы»

Евгений Кафельников прокомментировал поражение Дианы Шнайдер от Майи Хвалинской в полуфинале «Ролан Гаррос» — 6:7 (4), 4:6.

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Источник: Спортс‘’

"Диана во время полуфинала два раза вызывала врача. Что произошло с ее физическим состоянием, я не знаю, но это была не та теннисистка, которую мы видели вчера [в матче с Ариной Соболенко].

Очень обидное поражение, спорт жесток", — цитирует Кафельникова РИА Новости.

Русского финала не будет. 114-я в мире замучила Шнайдер.

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