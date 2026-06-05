Кафельников о поражении Шнайдер: «Не знаю, что произошло с физическим состоянием Дианы»

"Диана во время полуфинала два раза вызывала врача. Что произошло с ее физическим состоянием, я не знаю, но это была не та теннисистка, которую мы видели вчера [в матче с Ариной Соболенко].
Очень обидное поражение, спорт жесток", — цитирует Кафельникова РИА Новости.
Русского финала не будет. 114-я в мире замучила Шнайдер.
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Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше