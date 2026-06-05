Дегтярев раскритиковал украинских спортсменов за отказ от рукопожатий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Украинские спортсмены нарушают спортивный принцип, отказываясь от рукопожатий при очных встречах на соревнованиях. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в кулуарах ПМЭФ.
Ранее ТАСС сообщал, что в полуфинале Roland Garros россиянка Мирра Андреева обыграла Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3, прервав 17-матчевую победную серию украинской спортсменки. Костюк отказалась от традиционного рукопожатия после игры.
«Что хорошего в том, что они себя так ведут? Это нарушение спортивного принципа. Они только себя выставляют в нехорошем свете. Мы всем пожимаем руки. Даже украинцам на спортивных аренах. Готовы это делать», — сказал Дегтярев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.