Тарпищев о поражении Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос»: «Во многом вина тренера»

«Я считаю, что во многом вина тренера. Для того чтобы обыграть Хвалиньскую, надо было все атаки строить из корта. Нельзя два сета атаковать с задней линии, когда хочешь “земляного” игрока обыграть, заставить ошибаться. Шнайдер умеет играть в тот теннис, который был нужен, чтобы лишить соперницу преимущества. Диана хорошо действовала, но атаки из-за задней линии против таких соперниц чреваты тем, что потихоньку сваливаешь в нее игру, а не командуешь своей. Шнайдер нужно было проповедовать свою игру», — сказал Тарпищев «СЭ».