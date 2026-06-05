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Российская теннисистка вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

17-летняя Алиса Октябрева в решающем матче сыграет с 15-летней китаянкой Синьжань Сунь.

Все о звездах российского тенниса

Российская теннисистка Алиса Октябрева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинале Октябрева, 12-я сеяная, обыграла чешку Яну Ковачкову (4) со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

В финале соперницей Октябревой станет китаянка Синьжань Сунь (2).

17-летняя Октябрева занимает 309-е место в рейтинге WTA, 15-летняя китаянка — 650-е и второе в юниорском рейтинге ITF. На счету Октябревой есть пять титулов на турнирах ITF, Синьжань Сунь — два.

В нынешнем сезоне в финале юниорского Australian Open россиянка Екатерина Тупицына проиграла представительнице Франции Ксении Ефремовой. Последний раз российская теннисистка побеждала на юниорском турнире «Большого шлема» в 2023 году, когда Алина Корнеева завоевала титулы на Australian Open и «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» продлится до 7 июня.