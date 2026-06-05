Российская теннисистка вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

В нынешнем сезоне в финале юниорского Australian Open россиянка Екатерина Тупицына проиграла представительнице Франции Ксении Ефремовой. Последний раз российская теннисистка побеждала на юниорском турнире «Большого шлема» в 2023 году, когда Алина Корнеева завоевала титулы на Australian Open и «Ролан Гаррос».