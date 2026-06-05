Российская теннисистка вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алиса Октябрева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В полуфинале Октябрева, 12-я сеяная, обыграла чешку Яну Ковачкову (4) со счетом 5:7, 6:4, 6:3.
В финале соперницей Октябревой станет китаянка Синьжань Сунь (2).
17-летняя Октябрева занимает 309-е место в рейтинге WTA, 15-летняя китаянка — 650-е и второе в юниорском рейтинге ITF. На счету Октябревой есть пять титулов на турнирах ITF, Синьжань Сунь — два.
В нынешнем сезоне в финале юниорского Australian Open россиянка Екатерина Тупицына проиграла представительнице Франции Ксении Ефремовой. Последний раз российская теннисистка побеждала на юниорском турнире «Большого шлема» в 2023 году, когда Алина Корнеева завоевала титулы на Australian Open и «Ролан Гаррос».
«Ролан Гаррос» продлится до 7 июня.