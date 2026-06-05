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Тарпищев: юниорка Октябрева не является продуктом российского тенниса

17-летняя Октябрева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Официальный сайт "Ролан Гаррос"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Алиса Октябрева пять лет живет и тренируется в Чехии, поэтому не является продуктом отечественной школы тенниса. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

17-летняя Октябрева впервые вышла в финал юниорского турнира Большого шлема, она сыграет в финале «Ролан Гаррос» против китаянки Сунь Синьжань.

«Октябрева не наша. Она пять лет в Чехии уже живет. Она у нас была на самом раннем этапе, мы ее финансировали, а потом в 2022 году родители переехали. Она неплохая девчонка, но не наш продукт», — сказал Тарпищев.

Открытый чемпионат Франции — второй из четырех турниров Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Юниорский женский одиночный разряд из россиянок ранее выигрывали Надежда Петрова (1998), Дарья Касаткина (2014), с прошлого года представляющая Австралию, и Алина Корнеева (2023).