Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос»

Звереву 29 лет, он занимает 3-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 24 титула под эгидой организации в одиночном разряде. Теннисист в четвертый раз вышел в финал на турнире Большого шлема. Ранее ему удалось достичь такого результата на Открытом чемпионате США (2020), Открытом чемпионате Франции (2024) и Открытом чемпионате Австралии (2025), однако спортсмен не смог стать победителем этих соревнований.