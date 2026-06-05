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Коболли вышел в финал «Ролан Гаррос» после снятия Арнальди

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Итальянец Маттео Арнальди снялся с полуфинального матча Открытого чемпионата Франции по теннису против соотечественника Флавио Коболли.

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Источник: Reuters

Об этом сообщила газета Marca.

Сообщается, что Арнальди был вынужден завершить борьбу за титул из-за вируса.

Встреча должна была пройти в пятницу. Ее начало было запланировано на 20:00 мск. В финале Коболли сыграет против представителя Германии Александра Зверева.

Открытый чемпионат Франции — второй турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Действующий чемпион в мужском разряде испанец Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы. Из российских теннисистов на нем побеждал только Евгений Кафельников (1996).

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