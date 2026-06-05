Коболли вышел в финал «Ролан Гаррос» после снятия Арнальди

Открытый чемпионат Франции — второй турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Действующий чемпион в мужском разряде испанец Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы. Из российских теннисистов на нем побеждал только Евгений Кафельников (1996).