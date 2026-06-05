Итальянский теннисист объяснил, почему снялся с ½ финала «Ролан Гаррос»

«Вчера я чувствовал себя нормально. Я пришел на тренировку и сделал все, что нужно и чувствовал себя хорошо. Затем я поужинал. Потом у меня начались проблемы с желудком, я подумал: “Ладно, просто плохо переваривается”. Я проснулся в час ночи, и меня начало тошнить, чувствовал себя неважно», — рассказал Арнальди.