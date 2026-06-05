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Итальянский теннисист объяснил, почему снялся с ½ финала «Ролан Гаррос»

Арнальди должен был сыграть с соотечественником Коболли в полуфинале «Ролан Гаррос», однако снялся до начала матча. Теннисист накануне почувствовал себя плохо после ужина.

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Источник: РБК Спорт

Итальянский теннисист Маттео Арнальди рассказал, что снялся с полуфинала «Ролан Гаррос» — турнира «Большого шлема» в Париже, потому что отравился накануне перед соревнованием и чувствовал себя плохо весь день, приводит его слова пресс-служба Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

«Вчера я чувствовал себя нормально. Я пришел на тренировку и сделал все, что нужно и чувствовал себя хорошо. Затем я поужинал. Потом у меня начались проблемы с желудком, я подумал: “Ладно, просто плохо переваривается”. Я проснулся в час ночи, и меня начало тошнить, чувствовал себя неважно», — рассказал Арнальди.

Он добавил, что с утра почувствовал себя еще хуже: «Мне вызвали врача в номер, он дал мне лекарство В течение дня я не мог есть. Каждый раз, когда что‑то ел или пил, я вновь бежал в ванную».

«Я пытался подготовиться и остаться здесь как можно дольше. Пытался понять, смогу ли выйти на корт, но каждый раз, когда я вставал, у меня кружилась голова, мне было плохо. Я почти уверен, что если поем, то мне станет нехорошо. Поэтому сняться — это правильное решение для меня», — заявил Арнальди.

В ½ финала 25-летний Арнальди (104-й номер рейтинга), который впервые дошел до полуфинала турнира «Большого шлема», должен был сыграть с соотечественником Флавио Коболли (14), но снялся до начала матча.

В финале Коболли сыграет против представителя Германии Александра Зверева, третьей ракетки мира.