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Финалистка юниорского РГ Октябрева о получении чешского паспорта: «Живу в Чехии с одного годика. Считаю себя чешкой»

Финалистка «Ролан Гаррос» Алиса Октябрева рассказала, что скоро получит паспорт Чехии.

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Источник: Спортс‘’

Сегодня россиянка вышла в финал французского «Большого шлема», обыграв Яну Ковачкову 5:7, 6:4, 6:3.

«Мы очень давно пытались это сделать. Несколько лет назад я была близка — помешала [ситуация с боевыми действиями России и Украины], все стало намного сложнее. Потом еще раз была близко — но в Чехии сменилось правительство, их политика, потому что Чехия очень поддерживает Украину. Полгода назад правительство снова изменилось, стало легче. Я уже получила одобрение. Как вернусь в Чехию, буду решать, как получить паспорт. Надеюсь, через месяц-два уже все будет».

Также 17-летняя теннисистка призналась, что сознательно была в России лишь раз.

«Я живу в Чехии с одного годика. Честно говоря, считаю себя чешкой — у меня и с русским поэтому проблемы, в Праге школа, друзья, тренеры — все на чешском. Для меня Прага — дом. Возвращаться домой — значит, ехать в Прагу. Тренироваться там не всегда просто из-за погоды, но все равно это навсегда мой дом. В России за всю жизнь я была только один раз — на турнире до 14 лет Christmas Cup», — цитирует Октябреву Спортс.