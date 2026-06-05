Меньшик после вылета с «Ролан Гаррос»: «Сейчас я расстроен, но через несколько дней буду вспоминать этот турнир с позитивом»

Чех впервые в карьере дошел до этой стадии турнира «Большого шлема».
— Да, конечно, сейчас я расстроен из-за поражения. Но даже несмотря на сегодняшний результат, для меня это был отличный турнир и потрясающий опыт.
Надеюсь, через несколько часов или через несколько дней я смогу посмотреть на этот матч и на весь турнир в целом с позитивной стороны.
— Несмотря на поражение, это был отличный турнир. Понимаю, что матч только закончился, но как тебе кажется, сегодня ты проиграл скорее тактически, чем по уровню игры?
— Трудно сказать. Как и всегда, в этом матче было много разных историй.
Саша — очень сложный соперник. Он не дает тебе ни одного легкого очка. Против него очень тяжело поймать ритм, особенно когда он стоит так далеко за задней линией. Иногда возникает ощущение, будто бьешься о стену.
Мне было очень трудно найти ритм и войти в комфортное состояние. У меня был план на игру, но в некоторых ситуациях было невероятно сложно выбрать правильное решение и правильный удар.
Конечно, были хорошие моменты и не очень. Но что есть, то есть.
— Расскажи, как ты чувствовал себя физически по ходу матча. И что за проблема заставила тебя брать медицинский тайм-аут?
— В первых двух сетах мне было очень тяжело найти ритм и почувствовать себя комфортно на корте. И физически, и психологически тоже.
Как я уже сказал, Саша не дает тебе ритма. Розыгрыши проходят в особом темпе, и мне было сложно войти в свое состояние. В первых двух сетах я так и не смог этого сделать, что, конечно, привело к потере энергии.
Физически это тоже был непростой момент. Турнир получился длинным. За два выходных дня я хорошо восстановился, но по ходу матча почувствовал, что левая сторона шеи начинает немного затекать.
Я бы не назвал это травмой или чем-то серьезным, что надолго выбьет меня из строя. Просто в тот момент шея стала очень зажатой, и некоторые движения было трудно выполнять. Так что это был скорее дискомфорт по ходу матча.
Ничего серьезного. Все будет в порядке, — сказал Меньшик на пресс-конференции.
Зверев в шаге от заветного «Шлема». Размотал вареного Меньшика.