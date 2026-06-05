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Зверев о финале «Ролан Гаррос» против Коболли: «Он отличный игрок и отличный парень. Мне очень нравится его отец»

Александр Зверев прокомментировал выход в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с Флавио Коболли. В личке он ведет 3:1.

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Источник: Спортс‘’

— Чего ждешь от финала с Коболли? Он говорил, что у вас хорошие отношения, вы общаетесь не только о теннисе, но и о фильмах. К тому же он уже обыгрывал тебя. И еще — сегодня у тебя было 75% попадания первым мячом. Неплохо.

— В воскресенье будет 76% (улыбается).

Нет, послушайте, он отличный игрок и отличный парень. Мне он нравится. Мне очень нравится его отец. Для меня это просто очень хорошие люди.

Жду встречи с ним в финале. Конечно, я рад за него, что он впервые вышел в финал.

Но единственное, что я могу контролировать, — это свою игру. Постараюсь показать свой уровень и делать правильные вещи на корте. Для меня важно только это.

— На второй подаче ты играешь очень агрессивно и выигрываешь примерно две трети очков. Можешь рассказать об этом элементе и о том, как тебе удалось его улучшить за последние годы?

— Да, это удар, с которым у меня раньше действительно были проблемы. Но, наверное, именно над ним я работал больше всего.

Сейчас я уже почти об этом не думаю. Когда подхожу к линии, просто решаю, что хочу сделать, и делаю это. Надеюсь, так будет и дальше.

Но да, это элемент, который я совершенствовал много лет.

— В третьем сете был момент, когда Якуб уходил с корта, потом вернулся и заиграл на очень высоком уровне. Как тебе удалось сохранить спокойствие?

— В третьем сете он действительно стал играть намного лучше. Но брейк он сделал в основном из-за моих ошибок: несколько промахов с форхенда, несколько неудачных первых подач.

При этом я все равно чувствовал, что в целом контролирую матч. Понимал: если снова начну создавать возможности и реализую одну-две из них, то верну себе преимущество и в итоге выиграю.

Я просто говорил себе, что матч в пятисетовом формате — это длинная история. Один раз потерять подачу — нормально, такое случается. Нужно снова сосредоточиться на своей игре и закончить матч уверенно, — сказал Зверев на пресс-конференции.

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