Зверев о финале «Ролан Гаррос» против Коболли: «Он отличный игрок и отличный парень. Мне очень нравится его отец»

— Чего ждешь от финала с Коболли? Он говорил, что у вас хорошие отношения, вы общаетесь не только о теннисе, но и о фильмах. К тому же он уже обыгрывал тебя. И еще — сегодня у тебя было 75% попадания первым мячом. Неплохо.
— В воскресенье будет 76% (улыбается).
Нет, послушайте, он отличный игрок и отличный парень. Мне он нравится. Мне очень нравится его отец. Для меня это просто очень хорошие люди.
Жду встречи с ним в финале. Конечно, я рад за него, что он впервые вышел в финал.
Но единственное, что я могу контролировать, — это свою игру. Постараюсь показать свой уровень и делать правильные вещи на корте. Для меня важно только это.
— На второй подаче ты играешь очень агрессивно и выигрываешь примерно две трети очков. Можешь рассказать об этом элементе и о том, как тебе удалось его улучшить за последние годы?
— Да, это удар, с которым у меня раньше действительно были проблемы. Но, наверное, именно над ним я работал больше всего.
Сейчас я уже почти об этом не думаю. Когда подхожу к линии, просто решаю, что хочу сделать, и делаю это. Надеюсь, так будет и дальше.
Но да, это элемент, который я совершенствовал много лет.
— В третьем сете был момент, когда Якуб уходил с корта, потом вернулся и заиграл на очень высоком уровне. Как тебе удалось сохранить спокойствие?
— В третьем сете он действительно стал играть намного лучше. Но брейк он сделал в основном из-за моих ошибок: несколько промахов с форхенда, несколько неудачных первых подач.
При этом я все равно чувствовал, что в целом контролирую матч. Понимал: если снова начну создавать возможности и реализую одну-две из них, то верну себе преимущество и в итоге выиграю.
Я просто говорил себе, что матч в пятисетовом формате — это длинная история. Один раз потерять подачу — нормально, такое случается. Нужно снова сосредоточиться на своей игре и закончить матч уверенно, — сказал Зверев на пресс-конференции.
Зверев в шаге от заветного «Шлема». Размотал вареного Меньшика.
Он стоит между Зверевым и первым «Большим шлемом».