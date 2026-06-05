Зверев о финале «Ролан Гаррос» против Коболли: «Он отличный игрок и отличный парень. Мне очень нравится его отец»

— Чего ждешь от финала с Коболли? Он говорил, что у вас хорошие отношения, вы общаетесь не только о теннисе, но и о фильмах. К тому же он уже обыгрывал тебя. И еще — сегодня у тебя было 75% попадания первым мячом. Неплохо.