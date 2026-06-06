Впервые квалифаер в финале «Ролан Гаррос». Главное о сопернице Андреевой

«В 2019 году я начала чувствовать себя плохо. Сначала на корте, но потом мне стало плохо и вне корта, и это привело меня к депрессии. То, что мне больше всего нравилось, внезапно стало источником страданий. Я стала ассоциировать теннис с давлением, стрессом и слезами», — вспоминала она в интервью WTA.