Впервые квалифаер в финале «Ролан Гаррос». Главное о сопернице Андреевой

Майя Хвалиньская вышла в финал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». За победу в турнире польская теннисистка (114-я ракетка мира) поспорит с россиянкой Миррой Андреевой, которая в другом полуфинале обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 6:3).
Хвалиньская является победительницей шести турниров WTA 125, из них трех — в одиночном разряде. Лишь однажды она доходила до финала юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде. «РБК Спорт» рассказал о карьере теннисистки.
Начало карьеры
На юниорском уровне Хвалиньская в 2016-м году в составе Польши выиграла Кубок Билли Джин Кинг, а через год сыграла в финале парного турнира Australian Open вместе с соотечественницей Игой Свентек, где они проиграли Бьянке Андрееску и Карсон Брэнстин.
Во взрослом туре полька впервые появилась в 2015-м году, а год спустя впервые сыграла на соревнованиях WTA в квалификации турнира в Катовице.
В личных турнирах Хвалиньская дважды доходила до финалов чемпионатов Европы. В 2016-м году полька выиграла московский турнир до 16 лет, а на следующий год уступила в финале турнира до 18 лет датской теннисистке Кларе Таусон.
Борьба с депрессией
В 2021 году полька боролась с депрессией, из-за чего ушла из тенниса. После поражения в первом раунде квалификации Уимблдона-2021 года спортсменка поставила карьеру на паузу.
«В 2019 году я начала чувствовать себя плохо. Сначала на корте, но потом мне стало плохо и вне корта, и это привело меня к депрессии. То, что мне больше всего нравилось, внезапно стало источником страданий. Я стала ассоциировать теннис с давлением, стрессом и слезами», — вспоминала она в интервью WTA.
Хвалиньская отметила, что у нее «не было никакого желания ни к чему». «Я боролась с этим до Уимблдона-2021, когда решила сделать перерыв. Честно говоря, я не знала, вернусь ли когда-нибудь, потому что дела шли неважно. Меня одолевали мрачные мысли. Было трудно даже выйти из дома», — отмечала Хвалиньская.
Перерыв польской спортсменки длился четыре месяца. «Я знала, что могу рассчитывать на поддержку близких. Они меня очень поддерживали и не оказывали на меня никакого давления. Они просто хотели, чтобы я была счастлива. Мы даже перестали говорить о теннисе».
Возвращение в теннис
Только в 2022-м году состоялся дебют Хвалиньской на турнирах WTA. На соревнованиях в Варшаве полька в паре с Джесикой Малечковой добрались до полуфинала.
В июне 2022 года через квалификацию она вышла в основную сетку Уимблдона, где во втором круге проиграла американке Алисон Риск.
Большую часть сезона 2023 Хвалиньская пропустила из-за операции и длительного восстановления после травмы колена.
В начале декабря 2024 года Хвалиньская вместе с Катажиной Кавой выиграла титул на турнире WTA 125 в Буэнос-Айресе, где в финале обыграла пару бразильянки Лауры Пигосси и египетской спортсменки Маяр Шериф.
Однако уже на следующем турнире WTA во Флорианополисе Пигосси стала партнершей Хвалиньская. На турнире в Бразилии они обыграли итальянку Николь Уэрго и украинку Валерию Страхову. На том же турнире во Флорианополисе Хвалиньска в финале одиночного разряда победила швейцарку Илену Ин-Альбон.
В апреле 2026 года полька стала победительницей одиночного турнира WTA 125 Oeiras Ladies Open в Оэйраше (Португалия). В финале она обыграла австрийку Синью Краус (6:1, 6:3).
С 2017 по 2026 год она стала победительницей семи турниров ITF в одиночном разряде и еще десяти в парном разряде.
Сенсация на «Ролан Гаррос»
24-летняя Хвалиньская впервые играет в основной сетке на «Ролан Гаррос». Полька начала турнир с квалификации, где одержала три победы. В основной сетке она последовательно обыграла Чжэн Циньвэнь (56), Элизе Мертенс (21), Марию Саккари (49), Диан Парри (92) и россиянок Анну Калинскую (24) и в полуфинале Диану Шнайдер (23).
Полька стала первой теннисисткой в истории «Ролан Гаррос», которая пробилась в финал, начав выступление на турнире с квалификационных раундов.
После турнира она впервые в карьере войдет в топ-100 мирового рейтинга, полька будет минимум 30-й.