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Бублик в паре с Кирьосом вылетел на старте Уимблдона-2026

Вторая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Бублик потерпел поражение на Уимблдонском теннисном турнире, передает корреспондент NUR.KZ.

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Источник: Getty Images

Спортсмен, занимающий 377-е место в соответствующем мировом рейтинге, заявился в парную сетку травяного турнира Большого шлема вместе с австралийцем Ником Кирьосом. Их дуэт получил wild card, то есть специальный допуск от организаторов.

В первом круге Бублик и Кирьос потерпели поражение со счетом 3:6, 4:6 от сальвадорца Марсело Аревало и хорвата Мате Павича.

Теннисисты провели на корте 55 минут. За это время казахстанец и австралиец выполнили шесть эйсов, допустили пять двойных ошибок и не реализовали единственный брейк-пойнт.

Бублик продолжит выступление на Уимблдоне-2026 в одиночном разряде. Там он получил десятый номер посева и вышел во второй круг, где 2 июля сыграет с французом Кирианом Жаке.