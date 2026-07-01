Бублик в паре с Кирьосом вылетел на старте Уимблдона-2026

Спортсмен, занимающий 377-е место в соответствующем мировом рейтинге, заявился в парную сетку травяного турнира Большого шлема вместе с австралийцем Ником Кирьосом. Их дуэт получил wild card, то есть специальный допуск от организаторов.
В первом круге Бублик и Кирьос потерпели поражение со счетом 3:6, 4:6 от сальвадорца Марсело Аревало и хорвата Мате Павича.
Теннисисты провели на корте 55 минут. За это время казахстанец и австралиец выполнили шесть эйсов, допустили пять двойных ошибок и не реализовали единственный брейк-пойнт.
Бублик продолжит выступление на Уимблдоне-2026 в одиночном разряде. Там он получил десятый номер посева и вышел во второй круг, где 2 июля сыграет с французом Кирианом Жаке.