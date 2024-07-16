В волейбольном клубе «Омичка» сменился главный тренер

О новом тренере известно, что ранее он возглавлял женский волейбольный клуб «Тулица» из Тулы. Под его руководством команда дважды занимала седьмое место в Суперлиге. Также он был тренером московского «Динамо» и выигрывал с этой командой «серебро» чемпионата страны и «бронзу» Кубка России. Тренер уже приехал в Омск и познакомился со спортсменками и руководством клуба.