В волейбольном клубе «Омичка» сменился главный тренер
Прежний руководитель команды принял решение работать с молодёжью.
Прежний руководитель команды принял решение работать с молодёжью.
Министр спорта Омской области Иван Колесник рассказал об изменениях в системе волейбольного клуба «Омичка». Новым тренером команды стал Андрей Подкопаев.
Прежний тренер «Омички» Виктор Ушаков принял решение работать с молодёжной командой «Омичка-2», которая выступит в молодёжной лиге чемпионата России.
О новом тренере известно, что ранее он возглавлял женский волейбольный клуб «Тулица» из Тулы. Под его руководством команда дважды занимала седьмое место в Суперлиге. Также он был тренером московского «Динамо» и выигрывал с этой командой «серебро» чемпионата страны и «бронзу» Кубка России. Тренер уже приехал в Омск и познакомился со спортсменками и руководством клуба.
«Добро пожаловать в команду! Уверен, что Андрей Анатольевич сможет правильно настроить волейболисток на игру в новой лиге!», — прокомментировал изменения Иван Колесник.