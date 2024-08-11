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Волейболистки сборной Италии разгромили США в финале Олимпиады

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день.

Источник: Reuters

Итальянские волейболистки олимпийскими чемпионками Игр в Париже.

В финальном матче олимпийского турнира женская сборная Италии обыграла команду США со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

Итальянки никогда ранее не становились призёрами Олимпийских игр. Волейболистки из США — чемпионки предыдущей Олимпиады в Токио-2020.

Американки в четвертьфинале обыграла в трёх партиях Польшу, а в полуфинале одолела на тай-брейке национальную команду Бразилии (3:2). Итальянки в ¼ финала переиграли в трёх сетах Сербию, в ½ финала с таким же счётом 3:0 победили Турцию.

Ранее в матче за бронзовые медали женская сборная Бразилии обыграла Турцию со счётом 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15).