Белорусские волейболистки повторно обыграли россиянок на турнире в Минске

В воскресенье на площадку первыми вышли женские сборные. Наиболее упорной в этом матче оказалась вторая партия, где команды дошли до цифр 26:26, но два решающих розыгрыша остались за белорусками. В первом и третьем сетах преимущество наших девушек было более весомым — 25:21 и 25:20. В итоге 3:0 в пользу Беларуси, накануне наши спортсменки также одержали «сухую» победу над россиянками.



Программу волейбольного уикенда в Минске сегодня завершит поединок мужских команд. В субботу сильнее со счетом 3:0 были хозяева площадки. Международный турнир по волейболу с участием сборных обеих стран посвящен 80-летию освобождения Беларуси.