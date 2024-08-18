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Сборные Беларуси по волейболу выиграли все матчи на турнире в Минске

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце спорта завершился международный турнир по волейболу с участием мужских и женских национальных команд Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Заключительным матчем соревнований стал ответный поединок между мужскими сборными, накануне в первой игре наши волейболисты были сильнее со счетом 3:0. Сегодня соперники выдали куда более драматичную игру. Стартовая партия осталась за гостями (25:22), затем белорусы сравняли цифры по сетам и вышли вперед (25:23, 25:21), но в четвертом игровом отрезке доминировали уже россияне (25:15). Победитель определился в решающей пятой партии, где удача была на стороне наших парней — 15:10 и итоговые 3:2 по сетам.

Две виктории в двух матчах во Дворце спорта одержала и женская национальная команда Беларуси, оба раза соперницы из России были биты со счетом 3:0. Международный турнир по волейболу с участием сборных обеих стран был приурочен к 80-летию освобождения Беларуси.