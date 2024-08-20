Олимпийский чемпион Тетюхин: Живу в Белгороде, бегаем в подвалы. Есть бомбоубежища, куда в случае чего прячемся

— Ну жаловаться я не буду. Все бывают в разных условиях. Мы, к сожалению, в таких, какие у нас есть. Можно только поблагодарить замечательный город Тулу за то, что принял нас у себя. Мы там познакомились с огромным количеством людей, болельщиков, которые нашу команду тоже полюбили. Понятно, что мы хотим вернуться в Белгород. Но это зависит не от нас. Вернемся туда, как только будет малейшая возможность. К сожалению, в 2022 году Всероссийская федерация волейбола приняла решение, что в Белгороде мы играть не можем. Точнее, была вынуждена принять такое решение — понятно, что не от хорошей жизни это пришлось делать.