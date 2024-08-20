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Олимпийский чемпион Тетюхин: Живу в Белгороде, бегаем в подвалы. Есть бомбоубежища, куда в случае чего прячемся

Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России по волейболу, ныне директор «Белогорья» Сергей Тетюхин высказался о проведении домашних матчей команды в Туле и ситуации в Белгороде.

Источник: РИА "Новости"

— Ну жаловаться я не буду. Все бывают в разных условиях. Мы, к сожалению, в таких, какие у нас есть. Можно только поблагодарить замечательный город Тулу за то, что принял нас у себя. Мы там познакомились с огромным количеством людей, болельщиков, которые нашу команду тоже полюбили. Понятно, что мы хотим вернуться в Белгород. Но это зависит не от нас. Вернемся туда, как только будет малейшая возможность. К сожалению, в 2022 году Всероссийская федерация волейбола приняла решение, что в Белгороде мы играть не можем. Точнее, была вынуждена принять такое решение — понятно, что не от хорошей жизни это пришлось делать.

— Вы сами не уехали оттуда?

— Я по-прежнему живу в Белгороде.

— И каково это в нынешней ситуации?

— По-разному, по-разному… Бегаем в подвалы. На улице есть бомбоубежища, куда в случае чего прячемся. Но в целом продолжаю жить в Белгороде, когда не надо ездить в Москву или Тулу по делам сборной и клуба.

— Мысли уехать из Белгорода на время боевых действий не было?

— У меня и моей семьи нет, — приводят слова Тетюхина «Известия».